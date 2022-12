Ambiente defendió el proyecto minero Cerro Amarillo: "No afecta ni afectará ningún glaciar"

Skalany aseguró ante los legisladores de las comisiones de Hidrocarburo, Minería y Energía junto a la de Ambiente y Cambio Climático del Senado que "los procesos de exploración - como el de Cerro Amarillo- son de bajo impacto como lo remarcan los dictámenes técnicos y sectoriales".

Si bien la evaluación de impacto ambiental se realizó durante el Gobierno peronista de Francisco Paco Pérez, la principal duda de la oposición actualmente pasa por si aquel análisis sigue vigente o si debería iniciarse una nueva investigación.

El fundamento de Ambiente para defender Cerro Amarillo

Miriam Skalany expuso ante los legisladores que aquella evaluación ambiental del proyecto de 2014 "quedó trunca al estar en un área sensible y no haberse concluído (en aquel momento) el inventario nacional de glaciares".

Ese inventario fue terminado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en 2018 por lo que "el proponente elevó el informe demostrando la no afectación de ningún cuerpo glaciar y una declaración jurada por la que se afirma que ninguna de las tareas que se prevén afectará ninguna de las crioformas glaciar".

Desde la Dirección de Protección Ambiental se consideró entonces que "con esto están los pasos cumplidos para que sea ratificada la DIA en la Legislatura".

Sobre el cuestionamiento de si la evaluación de impacto ambiental de 2014 está o no vencida o en vigencia, Skalany, representando la postura oficialista, consideró que "la DIA no entró en vigencia nunca porque es un acto complejo, que nunca fue ratificado por la Legislatura".

Es decir, desde el Gobierno interpretan que para que una Declaración de Impacto Ambiental comience su vigencia es necesario que se cumplan dos pasos: el acto ejecutivo de la evaluación en sí y el acto legislativo que consiste en la aprobación de ambas Cámaras.

Como esto último no se dio en 2014, la DIA no se formalizó y por tanto no comenzó a contarse el plazo de dos años que dura su vigencia.

"Recién una vez que (la DIA) esté operativa empiezan a correr los tiempos legales y jurídicos que involucra", explicó la funcionaria provincial ante los legisladores.

Además de la visita de Miriam Skalany, este miércoles pasó por el Senado el director de Minería, Roberto Zenobi. La propuesta se seguirá analizando en las comisiones y serán los presidentes de las mismas, Rolando Baldasso, quien preside Hidrocarburos, y Ernesto Mancinelli, que encabeza Ambiente, los que definan las siguientes invitaciones.

La utilización de agua y la respuesta a los pedidos de La Pampa

La mina de cobre Cerro Amarillo "está ubicada hacia el noroeste de Malargüe, dentro de la cuenca del Río Grande", contó Skalany.

El expediente 78.326 que se analiza en comisiones del Senado incluye "la perforación de 9 pozos exploratorios de no más de 400 m de profundidad, con el objeto de determinar el perfilaje geofísico y evaluar el potencial geológico del yacimiento".

Destaca además que "el mineral presente en el yacimiento es sulfuro de cobre, con presencia de otros elementos que de acuerdo a las técnicas industriales aplicadas de concentrado se deben extraer mediante flotación".

Lo que se busca con el proyecto es que se ratifique la Resolución Conjunta n° 031 de Minería del Ministerio de Energía y n° 412 de la Dirección de Protección Ambiental del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales de 2014.

"Si pudiera dar un equivalente, el equipo de trabajo no es más grande que una topadora, por ejemplo", explicó la funcionaria provinical ante los senadores.

"El trabajo consiste en mejorar los caminos, llevar el equipo de perforación y una pileta para recolectar los lodos de perforación", agregó. Sobre el resto de los pasos de la exploración dijo: "Se perfora, se saca la muestra, se cierra el pozo y se pasa al siguiente".

"Sería mucho más compleja la perforación de un pozo de agua que la de uno de este tipo. El testigo es de un diámetro de 8 o 10 cm máximo", dijo.

Para la perforación de estos pozos, que según el proyecto defendido por la funcionaria están fuera de zona glaciar y periglaciar, se utilizarían 15.000 litros de agua.

"Hay un sistema de reutilización en general porque es caro llevarla hasta allá. Sale un lodo que es el que lubrica durante la perforación: es una mezcla de agua, piedra molida y bentonita, que es lo que lubrica el trépano que perfora. Se deposita en una pileta, se precipita el sólido y el líquido se vuelve a chupar para reutilizarlo", explicó.

Ante los cuestionamientos de La Pampa, desde donde mediante una carta a la Legislatura provincial la Fundación Chadileuvú (Fuchad) pidió que se involucre en la discusión por la DIA al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), la funcionaria de la Secretaría de Ambiente de Mendoza advirtió que el de Cerro Amarillo "es un proyecto de exploración y no de impacto que pueda afectar".

"Por un lado, no está dentro de la cuenca del Atuel y, para el caso del COIRCO, por 15.000 litros de agua no se afecta el agua del Río Colorado", dijo.