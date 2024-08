Allasino confirmó que el PRO se irá de Cambia Mendoza pero dejó abierto el diálogo con la UCR

"El PRO va a salir de Cambia Mendoza, esto es inminente y será en los próximos días o semanas, porque ese espacio fue una buena alianza para ganar las elecciones, para recuperar la conducción de Mendoza, pero cambiaron los tiempos, y está bueno que cada uno vuelva a ordenar su espacio político para poder ofrecerle a la comunidad la mejor propuesta de gestión pública", definió en el programa "No tenés cara", de radio Nihuil.

Esteban Allasino en el acto del relanzamiento del PRO.

Sin embargo, más allá de esa división que ocurrirá de un momento a otro, el lujanino -haciendo gala de pragmático- avanzó proyectándose a posibles escenarios para las próximas elecciones legislativas del 2025 y hasta se amparó en el reciente discurso de Macri.

"Particularmente en Luján participan radicales del gobierno, como participa gente del PRO en el gobierno provincial. Me parece que no hay que cerrar el diálogo, no hay que volver atrás. Macri fue muy preciso en la autocrítica, pelearnos nos hizo mucho daño", se amparó e insistió: "Si uno cierra todos los caminos al diálogo, con este no me hablo, con este tampoco, bueno, te quedás hablando solo".

De igual manera, se encargó de aclarar que el hecho de tener buen diálogo no supone proyectar asociaciones electorales y de ejemplo citó la buena relación que mantiene con su vecino, el peronista maipucino, Matías Stevanato. De hecho, el lujanino también se ha mostrado coincidiendo en varias políticas de gestión con el radical citadino, Ulpiano Suarez.

Allasino y Stevanato.jpeg Allasino y Matías Stevanato recorrieron las obras de la calle Paso que une Luján con Maipú.

"Hay que tener la capacidad de mirar a los demás. Eso no quiere decir que porque uno trabaja una política en conjunto tiene después una estrategia electoral asociada", definió.

Y reforzó "hay que evitar cerrar los caminos o bloquear el diálogo porque al final del día el ciudadano promedio de Mendoza, poco le interesa en qué partido político está uno, quiere que le resuelvan los problemas. Atento a que hay un nuevo orden político (en referencia a la era libertaria) yo digo reestructuremos nuestro espacio, pero no cerremos las puertas del diálogo".

El PRO se prepara para gobernar

A principios de mes, el presidente de PRO de Mendoza, Gabriel Pradines, participó del relanzamiento del partido que hizo el mismo Mauricio Macri y se encargó de marcar que el líder del partido amarillo les pidió que se preparen "para gobernar".

"Nos quiso transmitir que la agenda provincial tiene que ser por derecha. Sobre todo que no volvamos a una agenda falsa progre; lo que siempre fue el PRO hasta que llegaron algunos sectores", apuntó el senador mendocino minutos antes de participar en el acto "Nuevo PRO".

En la misma línea se proyectó la diputada Sol Salinas (PRO), que en el último tiempo ofició de mediadora en la tremenda interna que atravesó el partido en la provincia, en donde se enfrentaron duramente el senador Pradines y la vicegobernadora Hebe Casado por quedarse con la conducción partidaria.

"Macri me pidió que trabajara codo a codo con Pradines para volver a poner en funcionamiento el partido y los órganos partidarios, y por supuesto recuperar la autonomía del partido con una agenda propia, que es la misma agenda que él está tratando de llevar a nivel nacional", expresó a Diario UNO Salinas.