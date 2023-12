Alfredo Cornejo reclamó que Javier Milei dé marcha atrás con las retenciones del 8% al vino

►TE PUEDE INTERESAR: Gareca calificó de "atrocidad" el plan de Milei de eliminar el Instituto Nacional del Teatro

Alfredo Cornejo2.jpg Cornejo analizó algunos aspectos de la Ley Ómnibus.

Cornejo quiere que Milei dé marcha atrás

"Las retenciones del vino son negativas", enfatizó Cornejo y recordó que hasta septiembre eran cercanas al 4% pero "el plan platita de Massa las llevó a cero".

Hoy el único producto de los que se hacen en Mendoza que va a quedar con retenciones es el vino. Espero que la Nación dé marcha atrás. El beneficio fiscal es de 30 millones de dólares que para que el gobierno nacional es nada

El gobernador hizo además una comparación con la soja y aprovechó para lanzar una ironía sobre Cristina Kirchner: "Si uno saca la cuenta y compara con la soja, es una pésima decisión la de las retenciones al vino. La soja se vende online y es mucho más fácil comercializarla. No voy a decir como Cristina -que la soja es un yuyito- pero la verdad es que es bastante más fácil que vender vino".

Alfredo Cornejo1.jpg Cornejo también participó de la entrega de certificaciones de Inglés Técnico.

Apoyo en general a la ley Ómnibus

Sobre el proyecto de ley en sí, Cornejo sostuvo que "en líneas generales creo que tiene una dirección correcta. Hay un cambio de modelo económico que nosotros alentamos y que la sociedad está pidiendo”.

Agregó que en la iniciativa existen aspectos positivos y negativos. Sobre este último concepto, el mandatario provincial advirtió que “lo de hidrocarburos es claramente inconstitucional porque va en contra de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial".

En nuestra Carta Magna provincial hay un artículo que nos da la facultad única a las provincias de conceder licencias petroleras

También dijo que “hay muchas cosas que son positivas, pero hay que ver cómo se ejecutan” y puso como ejemplo las medidas en materia de educación.

Cornejo también cuestionó la modalidad de negociación de las paritarias nacionales docentes durante el gobierno de Alberto Fernández al sostener que en el Gobierno “eran muy vivos, daban buenas noticias en la paritaria nacional, pero las pagaba la provincia".

"Generaba un piso mínimo de salario que cada vez era más bajo, cada vez era más alto en monto, pero se devaluaba la moneda, entonces acható la pirámide salarial de los docentes”, remarcó.

Ante esto, consideró como positivo que esto se cambie pero advirtió que si se hace sin recursos, es negativo.

El gobernador también mencionó la importancia de que provincias como Mendoza, tengan una compensación por la quita de Ganancias instrumentada en los último meses, impulsada por el ex ministro de Economía Sergio Massa.

"Para las provincias que no han recibido transferencias discrecionales de la Nación, es imprescindible que tengamos una compensación sobre la quita de ganancias del plan platita de (Sergio) Massa. Si no, vamos a estar en problemas todas las que no hemos tenido transferencias”, enfatizó el mandatario.

