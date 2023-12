Jaime Correas avaló los cambios educativos que impulsa Milei: "Se terminan los simulacros"

De ejemplo Correas citó la incorporación de un examen integrador al final de la secundaria, que en principio no será sobre todos los contenidos que un alumno tuvo en su paso por ese nivel, sino que apuntará a los saberes que debería haber aprendido. Los especialistas configurarán una evaluación con conceptos clave y los padres van a tener esa información.

Según Correas esa herramienta le pone fin al "simulacro educativo" porque se corre el velo de lo que se creía que sucedía en el aula y finalmente no ocurría.

Carlos-Tevez.jpg Jaime Correas usó el ejemplo de Carlos Tevez, que contó que pasó 8 años por la escuela y no sabía leer ni interpretar lo que leía, para mostrar que en el país hay un simulacro educativo, que tapa el verdadero nivel educativo de los alumnos.

"Yo pongo el ejemplo de Carlitos Tevez que pasó 8 años por la escuela y confiesa que no sabía leer y no comprendía lo que leía y sin embargo lo fueron promocionando. Él tuvo que ponerse una profesora cuando fue un futbolista exitoso. Y él mismo detectó que hay 3 chicos del club Independiente de Avellaneda que no sabían sumar y restar. El drama argentino es que hay una gran cantidad de chicos que no se alcanzan a alfabetizar".

"Lo grave, que todo ese simulacro ha estado tapado durante años y no se quiere ver y la única medida es asumirlo y tratar de cambiarlo", reforzó.

"Están metiendo el dedo en la llaga de la Argentina corportiva"

Desde un análisis más político que técnico, Correas recalcó que con estos cambios en educación la gestión de Javier Milei arremete contra las estructuras corporativas, muchas de ellas sindicales, que rondan al sistema educativo.

"Lo interesante es que están metiendo el dedo en la llaga de la argentina corporativa. Es ese sector que ante los cambios mete miedo con el slogan: te van a evaluar y van contra vos. El caso de Mendoza demuestra lo contrario, nosotros hemos sido monitoreados por el Banco Mundial, y revela que se ha demostrado que se puede evaluar para acompañar a los que tienen problemas para que sigan dentro del sistema".

Mendoza aportó su experiencia de los logros del GEM

Entre los cambios que pretende implementar la ley que llevó Milei al Congreso también figura la necesidad de que se pueda contar con un sistema para que los padres puedan ver las notas de sus hijos, algo muy similar al sistema de Gestión Educativa de Mendoza (GEM).

"Nosotros le hemos transmitido a (Carlos) Torrendell, y por suerte está José Thomas en ese equipo, es nuestra experiencia del GEM, nada de lo que venimos planteando se puede hacer si no tenés un sistema nominal, digital en tiempo real. La mala noticia para la Argentina es que a ese tipo de sistemas sólo lo tienen Córdoba y Mendoza", adelantó Correas.

A la hora de poner en valor la necesidad de contar con un sistema como el GEM, el ex titular de la DGE rescató que con él hoy en la provincia se puede hacer un censo de comprensión lectora y en 24 horas saben quienes estuvieron mal y cómo avanzar con esos chicos.

"De hecho en marzo y abril se tomó un censo y el 40% dio por debajo de los niveles deseables y cuando lo volvimos a hacer en septiembre el 60% de aquel 40% ya había alcanzado al resto", marcó.