Alfredo Cornejo ratificó que Mendoza le dará un espaldarazo a Javier Milei en el Pacto de Mayo

►TE PUEDE INTERESAR: Un Cornejo interesado franelea a Milei que aborrece a los radicales pero los necesita

Cornejo en Sitivinitech.jpg Alfredo Cornejo compartió con la vicegobernadora Hebe Casado la inauguración de la Sitevinitech.

El espaldarazo de Alfredo Cornejo a Javier Milei

"En el Pacto de Mayo hay que darle un espaldarazo al gobierno nacional para que se vea que tiene gobernabilidad y liderazgo", afirmó sin rodeos el titular del Ejecutivo provincial.

A ese concepto le sumó: "Ese será nuestro aporte a un gobierno que ganó muy bien las elecciones pero tiene un escaso apoyo legislativo. Es necesario que se aprueben las leyes y que se firme el pacto".

Con referencia concreta al acuerdo que la Nación aspira a lograr con las provincias, Cornejo evaluó que "el pacto tiene lineamientos generales con los que Mendoza puede estar perfectamente de acuerdo. Las líneas generales del borrador son cosas que en Mendoza venimos haciendo hace tiempo así que no tenemos por qué rechazar esas ideas generales que han trascendido. Sería muy bueno que ocurriera junto con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal".

Para el gobernador "si el pacto es el 25 de mayo o en otra fecha es irrelevante. Lo que necesita Milei es mostrar que suma consensos y que tiene apoyo no sólo de la sociedad, sino también de los actores empresarios y del sistema político si es que se aprueban las leyes".

Milei logró la mayoría en Diputados para aprobar les leyes. Que lo logre también en Senadores sería muy bueno. Claro que hay mucho por hacer después para que Argentina crezca. Pero paso a paso Milei logró la mayoría en Diputados para aprobar les leyes. Que lo logre también en Senadores sería muy bueno. Claro que hay mucho por hacer después para que Argentina crezca. Pero paso a paso

Cornejo analizó las iniciativas que ahora se debaten en la Cámara Alta: "La Ley Bases y el paquete fiscal tienen un montón de puntos que generan mayor competencia y mayor apertura para que invierta el sector privado. Eso aumentará la cantidad de empleo, mejorará el consumo y subirá los ingresos de la gente".

Admitió el mandatario que "hay un deterioro social muy importante, con baja del consumo y del poder adquisitivo. Necesitamos recuperalros rápido y para eso las leyes ayudan. Sabemos que por sí solas las leyes no son mágicas. Tanto en el plano nacional como el provincial son símbolos y reglas a seguir que los sectores económicos necesitan".

Hay leyes que han sido papel muerto y otras que han influido. Por ejemplo, en Mendoza la ley de residencias médicas que se acaba de aprobar hizo que tengamos más inscriptos que el año pasado. Los aspirantes a médicos se están anotando. ¿Eso quiere decir que vamos a tener ya más pediatras? No, va a llevar su tiempo. Si las leyes están bien hechas y no son puro humo, sirven para orientar Hay leyes que han sido papel muerto y otras que han influido. Por ejemplo, en Mendoza la ley de residencias médicas que se acaba de aprobar hizo que tengamos más inscriptos que el año pasado. Los aspirantes a médicos se están anotando. ¿Eso quiere decir que vamos a tener ya más pediatras? No, va a llevar su tiempo. Si las leyes están bien hechas y no son puro humo, sirven para orientar

"En el caso de la Ley Bases y el paquete fiscal no van a ser una maravilla por sí mismas pero vana ordenar la relación, la distribución de los impuestos y la optimización del gasto del Estado. Pero sabemos que faltan muchas cosas más, además del equlibrio fiscal", agregó.

Cornejo en Sitivinitech1.jpg Alfredo Cornejo se reunió con Romain Nadal, embajador argentino en Francia que vino a la Sitivinitech.

►TE PUEDE INTERESAR: Cornejo evaluó los 100 días de Milei: "Necesitamos ordenar la macroeconomía si no esto es un loquero"

El RIGI que incluye la Ley Bases

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ha recibido cuestionamientos de algunos sectores y Cornejo dio su opinión a la vez que justificó porqué Mendoza lo apoyará: "Preferiría que sea con un monto más chico para que muchas pymes puedan acceder. Hemos aceptado el límite de 200 millones de dólares porque preferimos que empiece a funcionar porque la inversión fuerte motorizará la economía. Sin inversión, no se pone en marcha la rueda de la economía. No nos satisface del todo el límite de los 200 millones pero si lo apoyamos es porque queremos arrancar con algo".

Sobre este mismo tema contó que se está trabajando en hacer "algunos pequeños cambios que ojalá contribuyan a su aprobación y vuelva a Diputados para que sea ley lo antes posible".

La coparticipación se discutirá, pero más adelante

Cornejo aseveró que "Mendoza es la que más coparticipa a sus municipios. Lo hace con el 18% de los recursos. El único que la supera es Córdoba, con el 20% pero les da a las comunas la responsabilidad del subsidio al transporte público".

"Mendoza es la que más les da a los municipios -siguió- con sus competencias muy acotadas porque recogen la basura, se encargan del alumbrado público y la salubridad urbana pero las competencias fuertes, como distribución de energía, transporte público, educación, seguridad, salud pública... las tiene la Provincia".

Ante las consultas de los periodistas el gobernador pareció molestarse: "A ver si empezamos a enfocarnos en la crónicas periodísticas de calidad. Las principales funciones masivas las tiene la Provincia. Los municipios reciben buena parte del dinero, en medio de recaudación en baja. Si alguien cree que entre los intendentes se van a poner de acuerdo, entra en un debate muy pobre, no es de calidad. Por favor, concentrémonos en preguntas viables".

Luego indicó: "La discusión sobre el reparto de coparticipación la vamos a abrir, pero no ahora. Los cambios que hicimos son imperceptibles. Hacen un mundo de algo pequeño. A ver: por ejemplo Luján dice que tiene más recursos porque les ganó juicios a Las Heras y a Maipú. Pero hace la demanda contra el Estado en la Corte. ¡Yes la misma masa de recursos!".

Antes de terminar la rueda de prensa, Cornejo dejó tres títulos: