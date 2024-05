Un Cornejo interesado franelea a Milei que aborrece a los radicales pero los necesita

Comenzaron a aflorar los acuerdos y la sintonía fina empezó a dar resultados. Como por arte de magia apareció la política, tan maltratada en los últimos años y tan -para muestra basta un botón o una charla- necesaria para resolver los quilombos de las personas de a pie. El Presidente la empieza a ver.

El pez por la boca

El discurso del 1 de mayo ante la Legislatura mendocina mostró un Alfredo Cornejo in love with Milei (como los anglo parlantes le dicen a estar enamorado). Alineado en lo político y en lo fiscal pero sobre todo cerca en los hechos: ya le había prestado los votos en la Cámara de Diputados el día anterior para aprobar la ex polémica Ley Ómnibus, actual polémica Ley Bases.

En realidad siempre se llamo "Bases" pero esta vuelta, vaya a saber porqué, el periodismo le sacó el mote de Ómnibus aunque siga siendo un chorizo interminable de cosas.

El gobierno nacional presiona a los gobernadores opositores que se mantienen dudosos para que sus senadores se ausenten de la sesión el día que se trate la ley, esa sería la clave para asegurar su éxito. Y de paso, los gobernadores no quedarían “pegados” con haberla votado a favor. Tretas de casta.

La ironía de una época presidencial atravesada por la lógica de necesitar a "la casta” para aprobar leyes y garantizar gobernabilidad en un país en ebullición permanente.

Por su lado, Milei se ha cansado de despotricar contra el radicalismo. Ha ido muy lejos en su arenga anti boina blanca llegando a decir que Raúl Alfonsín -bronce entre bronces del centenario partido- "fue el inútil más grande que gobernó la Argentina”.

Cámara de Deiputados aprobò la Ley Bases.jpg La Cámara de Diputados aprobó esta semana la Ley Bases.

El sol del 25 viene asomando

Tampoco anduvo con vueltas el Presidente cuando en una entrevista radial dijo, pos aprobación de la ley en Diputados, "gobernador que no acompañe en el Senado el paquete fiscal de la Ley Bases no será parte del Pacto de Mayo”.

Por lo que se ve, Cornejo ya estaría reservando hotel en Córdoba para comer el locro del 25 allá ese día. Capaz que hasta sea el gobernador de la tierra de la mejor uva del país quien ponga el vino en el festejo patrio.

¿Qué cambió en los últimas semanas? ¿Qué llevó a dos dirigentes tan distantes ideológicamente a estar acaramelados ahora? ¿Un Cornejo libertario asoma? Claramente un Milei radical nunca será.

Los porqués

Todas las miradas apuntan a la caja, la guita, la biyuya: algunas obras que se reactivarían, una deuda millonaria del Estado nacional con la Provincia y, lo más importante, los 1.023 palos verdes que los sureños reclaman como propios aunque Cornejo tendría otros planes. "Hemos firmado una adenda que permite ampliar el destino de esos 1.023 millones de dólares”, dijo Cornejo frente a la Legislatura.

Pito catalán a los sureños. La queja no se hizo esperar: Omar Félix y Celso Jaque, intendentes de San Rafael y Malargüe respectivamente, andan re calientes por estos días y se juntaron para hacérselo saber a Cornejo.

portezuelo del viento.jpg El destino de los 1.023 millones de Portezuelo del Viento enfrentó a Alfredo Cornejo con los intendentes Omar Félix y Celso Jaque.

Pero algunos avezados jugadores de la política también miran al 2025 y al 2027 cuando analizan el coqueteo Cornejo - Milei.

Ya dijimos alguna vez que Milei jugará fuerte en ambas paradas con candidatos propios, se tiene fe en que llegará a esos turnos electorales con buena imagen.

En esa futurología un tanto arriesgada, Cornejo también abre el paraguas. Prefiere mostrarse manso ahora, total si el Presidente cae en desgracia, el gobernador tendrá argumentos para jugar la suya con su tradicional armado y sus aliados de siempre.

Ahora, si Milei la pega y es competitivo en un año y/o en tres, podrían ensayar una alianza de difícil costura al menos de momento.

Un romance con palos en la rueda

Omar De Marchi quedó segundo en la última elección de gobernador. Su flirteo con Milei se cristalizó cuando fue designado con un cargo en el gabinete nacional. ¿Y esto cómo se come? De Marchi y Cornejo se aborrecen y se hacen zancadillas cada diez minutos, ¿podrían confluir en un espacio común?

El primer mandatario provincial sigue mostrando muñeca para jugar: habla bien del Presidente, le presta sus legisladores pero la guita en caja y las obras en casa.

El futuro político es tan impredecible que hasta podría borrar de un plumazo la franela de Cornejo a Milei y volver a enfrentarlos en las urnas pero para ese día los 1.023 millones de dólares, las obras y las deudas estarán saldadas. Quizá, ponele.