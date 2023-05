Alfredo Cornejo pidió "aislar al populismo" ante empresarios y políticos locales y estadounidenses

"Hay que hablarles a los argentinos como adultos, sin discursos demagógicos y populistas, y generar consensos desde ese lugar, aislando el pensamiento populista que representa una minoría en la Argentina real", dijo Cornejo desde un panel en el que estuvo acompañado por los diputados nacionales Graciela Camaño, Emilio Monzó y Silvia Lospennato.

►TE PUEDE INTERESAR: De Marchi sobre Vadillo: "Me estuvo buscando la boca porque es el papel que le dio Cornejo"

Alfredo Cornejo AmCham Summit 1.jpg Los diputados nacionales Graciela Camaño, Emilio Monzó y Silvia Lospennato, y el senador nacional Alfredo Cornejo.

Del encuentro, que se lleva a cabo en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, con el lema Protagonistas de la próxima Argentina, también participan como principales oradores el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.

Streaming EN VIVO | Protagonistas de la próxima Argentina | #AmChamSummit 2023

Alfredo Cornejo, contra el discurso demagógico y populista

Alfredo Cornejo fue uno de los cuatro oradores del panel 40 años de democracia argentina: la visión desde el Congreso; el segundo que se abordó durante el evento de negocios organizado por la AmCham.

"Celebramos el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y EE. UU y los 40 años de democracia ininterrumpida", indicaron desde la organización.

En su análisis de las cuatro décadas de democracia en el país, el precandidato a gobernador señaló que simplificarlo a que "en 40 años el país está peor es injusto e incierto". "Hay que reconocer que hubo responsabilidad de la dirigencia política, quizás también de la social, pero en particular de quienes han tenido más poder y no lo han usado adecuadamente", expresó Cornejo.

Sobre la función del Congreso, el senador nacional recordó que "nuestra cultura cívica es absolutamente presidencialista" y que a "la agenda política la marca el liderazgo del presidente", lo cual remarcó que no es un dato menor.

"El poder político representado por el Ejecutivo no ha generado una agenda positiva de los temas reales, como la moneda, en los últimos 20 años. No hemos deliberado (en el Congreso) sobre la preservación de la moneda. Se han discutido mil cosas y muchas de ellas la han deteriorado", indicó Cornejo.

►TE PUEDE INTERESAR: Cornejo se reunió en Washington con el senador que denunció a Cristina Kirchner por corrupción

Respecto de la necesidad de llegar a acuerdos para conquistar reformas valederas, el senador nacional por Mendoza insistió en que Argentina se tiene que "animar a eliminar ingresos brutos".

"La reforma central -que el país necesita según su visión- es que a los impuestos internos los cobren las provincias y a los externos los cobre la Nación". "Le quitaría poder a la Nación pero generaría incentivos concretos para las provincias. ¿Pero hay clima para una reforma como esta? No", concluyó respondiéndose a sí mismo, ante la atenta escucha de dirigentes y empresarios.

Lo que marcó además, como lo ha hecho en más de una oportunidad durante su campaña a la gobernación en Mendoza, es que "el populismo está deteriorando la democracia con debates inconducentes".

"Hay que aislar esos focos de populismo porque si no, no habrá capacidad de consensos", dijo y fue más allá: "Si lo que representa Cristina Kirchner no está aislado, es imposible avanzar en una reforma como la que pensamos. No hay chances con alguien que niega el valor de la moneda".

Alfredo Cornejo Marina Senestro.jpg El precandidato a gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo junto a Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.

"Hay democracias exitosas en materia económica pero son las que tienen grandes acuerdos de largo plazo, si no, no las hay. Y hay autoritarismos exisotos, sí, lamentablemente, pero hay muchos también en debacle económica porque no tienen consensos básicos", explicó.

En su conclusión, antes del final de la exposición de los representantes del Congreso de la Nación, Cornejo advirtió: "Hay espacio para que la democracia dé resultados económicos en la Argentina si hay acuerdos, pero no diálogo por dialogar sino sobre temas muy específicos: la agenda es la económica y la de seguridad, que son la prioridad".

Y sobre ello, agregó: "Hay que hablarles a los argentinos como adultos, y no seguirles hablando con discursos demagógicos y populistas, diciendo que la represión legal es mala palabra para la seguridad y que reestablecer y preservar la moneda es de ultraderecha y neoliberal".

"Hay que generar consensos desde ese lugar y aislar al pensamiento populista que representa a una minoría en la Argentina real", determinó Cornejo en su paso por Buenos Aires.