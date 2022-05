Alfredo Cornejo admitió que se ve como candidato a presidente en el 2023 y reavivó el avispero de la UCR

Alfredo Cornejo en su exposición en la AmCham Summit en la que admitió que puede ser candidato a presidente en el 2023.jpg

El ex gobernador y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, moderó ese autolanzamiento cuando acotó que en ese espacio opositor "hay mucha gente con vocación de ser (candidato), pero más relevante es que deberíamos fortalecer un programa común de todos los candidatos y que cualquiera que lo ejecute sepa a que atenerse", dijo repitiendo la conclusión en la que tiempo atrás coincidieron con el ex presidente Mauricio Macri, en una reunión que mantuvieron a solas.

Pero además, el mendocino también envió un mensaje hacia adentro del radicalismo, que pareció aludir sin nombrarlo, al presidente partidario y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien puja por ser "el" candidato de ese espacio a la presidencia e incluso se ha enfrentado a Macri en esa pulseada. "El radicalismo tiene que mantener unida la coalición de Juntos por el Cambio, después si es vagón o locomotora depende de los protagonistas, del programa, del estilo de cada cual, del coraje, y de tener el diagnóstico y programa adecuado", remarcó Cornejo.

Varios aspirantes a la gobernación están expectantes a cada movimiento de Cornejo

En Mendoza, cada movimiento de Alfredo Cornejo que dé algún indicio de cual podría ser su futuro político, genera expectativas entre quienes pretenden suceder a Rodolfo Suarez en la gobernación.

Daniel Orozco-Tadeo Garcia Zalazar-Enrique Vaquie.jpg

Esos aspirantes que hoy son intendentes, aunque no lo digan abiertamente para no ser tildados de preocuparse sólo por sus candidaturas, están atentos y pretenden leer qué aspiraciones tiene el ex gobernador, para saber si planea -como admitió este martes- dar la pelea por la presidencia, o si en cambio optará por volver a competir por la Casa de Gobierno, lo que los dejaría a ellos fuera de todo combate.

Ese es el plan A del mismo gobernador Rodolfo Suarez, quien entiende que si Cornejo volviese a buscar la gobernación, eso serviría para ordenar las filas del radicalismo hacia abajo, y a la par le sacaría a él la responsabilidad de dirimir entre los intendentes que tienen esas aspiraciones.

Cornejo quiere modificar la ley de las PASO

Si bien Cornejo ha insistido en anteponer la creación de un programa de gobierno a las definiciones de candidaturas, es claro que el estratega radical ya cranea quienes podrían llegar a competir en las PASO y de hecho pretende hacerle modificaciones a la ley de esas internas.

"Tengo un proyecto para que en la ley de las PASO se elija sólo el candidato a Presidente y luego éste elija al vice. Esto existe en Uruguay y otros países", adelantó escuetamente.

Ahora habrá que ver cuanta vida tendrá esa iniciativa, sobretodo dependiendo de cómo reaccione el oficialismo del Frente de Todos ante ese proyecto, que podrían leer como un