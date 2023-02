Alfredo Cornejo habló de la dirigencia sindical y recalcó que hay que evitar la "doble vara"

Cornejo explicó que para avanzar en los cambios y mejoras que requiere la provincia, necesita de “los buenos sindicalistas, los buenos empresarios y buenos políticos”.

1DSC_6929.jpg Alfredo Cornejo junto a algunos de los trabajadores que respaldaron su precandidatura a la gobernación por Cambia Mendoza.

Alfredo Cornejo, ¿y palito para Omar De Marchi?

Y sin mencionar directamente a Omar De Marchi y a sus declaradas intenciones de competir por afuera del frente por la gobernación, el radica recalcó: “En Cambia Mendoza hemos convocado a los mejores y a los dirigentes que han querido. Hay reglas para sus ambiciones personales: hay PASO, se gana o se pierde, y todos vamos adelante”.

El encuentro en Luján contó con una nutrida presencia de referentes locales de Cambia Mendoza como el senador provincial Martín Kerchner; los concejales Carlos Sala (UCR) y Cecilia Páez (Pro); el presidente del comité radical departamental, Leonardo Gómez; los dirigentes Rubén y Roberto Infante, y por el socialismo, Marcelo Morfot. También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Peti Lombardi, Julio Totero de Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza y Ernesto Mancinelli y Alejandro Verón por Libres del Sur.

"Nosotros tenemos un claro objetivo de unidad y pertenencia al Frente Cambia Mendoza”, sostuvo en su discurso Alejandro Pradal, secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales de la provincia en representación de todos los trabajadores sindicalizados que militan en los partidos de Cambia Mendoza.

"Por eso hoy estamos en Luján de Cuyo, porque los trabajadores entendemos que Alfredo sintetiza los objetivos y las acciones que queremos como ciudadanos de Mendoza y como trabajadores para los próximos cuatro años”, agregó Pradal. "Si algún dirigente tiene alguna pretensión personal, esas cuestiones se deben dirimir dentro del frente, para eso están las PASO para competir”, sumó.

1DSC_6832.jpg Alfredo Cornejo, en el acto que se realizó en Luján de Cuyo.

Mendoza frente a un contexto macroeconómico adverso

"Hoy, que tenemos estos cambios tan bruscos a nivel mundial al no tener commodities, dependemos muchísimo de la Nación, del tipo de cambio y de todos instrumentos nacionales clave”, explicó Cornejo.

En esa línea, resaltó que no es mucho lo que pueda hacer un gobierno provincial: "Pero debemos tener personalidad, como tuve para sacarle 1.023 millones de dólares al Gobierno nacional en otra oportunidad o para frenarle un impuesto al vino, como lo hice con el propio Mauricio Macri”.

Mendoza necesita orden macroeconómico y citó los casos de Córdoba o Santa Fe que tienen problemas con la inflación similares a los de Mendoza, pero hay un sector que al tener commodities “desparrama en la zona varios dólares”. Puso también como ejemplos a Neuquén y San Juan, que comparó con nuestra provincia: "No tenemos esa chance y se hace todo más difícil, pero esto no requiere que sea imposible. Por eso es importante que en el sindicalismo del sector privado se comprenda esta situación ya que necesitamos crear 5.000 nuevas empresas y el sindicalismo tiene que estar apoyándolo porque son puestos de trabajo genuinos”.

El pedido de Alfredo Cornejo para que los sindicalistas no tengan "doble vara”

Cornejo fue contundente al decir que los sindicatos deben cumplir un rol importante en "la batalla cultural que se está desarrollando”. Al hablarle a los presentes, los instó a “tener un diagnóstico común y propuestas que vayan cambiando las mentalidades, fundamentalmente hoy que vuela la información a través de múltiples canales”.

Al mismo tiempo que pidió transmitir esperanzas, habló de la importancia de tener autoridad. "A mí me tildan de autoritario. No es así, yo ejerzo la autoridad, que es muy distinto”, afirmó, y explicó que "autoritarismo es no estar sujeto a leyes y yo siempre estuve sujeto a leyes. Ni denuncias tengo. Las sociedades anhelan, demandan y necesitan autoridad. No quieren que les restrinjan su libertad y desde ese lado también estoy”.

En cuanto a la generalización que "algunos alimentan sobre que todos los políticos y sindicalistas son iguales, lo único que hace es favorecer a los que realmente son corruptos, a los que hacen las cosas mal. Por eso es importante generar expectativas sobre bases sólidas y concretas. No hagan promesas que no se puede cumplir”.

A propósito de su pedido de que haya un “buen sindicalismo” y sin discursos contradictorios, Cornejo cuestionó lo que llamó “la doble vara del SUTE, donde las mujeres kirchneristas de ese sindicato cuando fue el escándalo de la UCIM, con denuncia incluida, no dijeron ni 'pio’. Esa doble vara le hace daño a la gente. Debe haber una única vara que es mejorar la educación”.

Finalmente, el precandidato a gobernador habló sobre uno de los temas que lo preocupan en la actualidad: "Me duele ver a los chicos que se van del país y otros tantos que ni siquiera tienen esa posibilidad y no tienen oportunidades de nada. Esto no lo podemos permitir y para revertir esta situación se necesita autoridad con una administración del servicio y generando expectativas”.

1DSC_6841.jpg

Las propuestas de la fuerza laboral de Cambia Mendoza

Los trabajadores sindicalizados expresaron su interés en participar de acciones "indispensables para recuperar la cultura del trabajo por sobre la práctica sistemática del asistencialismo clientelar y los privilegios sectoriales”. En esa línea, propusieron lineamientos que conduzcan a adecuar el esquema tributario para terminar con el ahogo que sufren los emprendedores, apoyar a las pymes, establecer límites a la litigiosidad laboral y promover ámbitos de mediación extrajudicial para litigios laborales.

La serie de propuestas incluye que "los recursos volcados en planes sociales, sin salida hacia el trabajo digno, sean aplicados en la formación laboral”; cumplimiento de la ley 25.674 de cupo femenino sindical; conformación de cuerpos de delegados gremiales "elegidos democráticamente y sin manipulación de las comisiones directivas, donde se garantice la inclusión de las minorías”; y la reforma del artículo 17 de la Ley de Asociaciones Sindicales que establezca "límites a la reelección de los integrantes de la comisión directiva”.

"Celebramos la decisión de los principales dirigentes de Cambia Mendoza de no especular políticamente con la incertidumbre de la gente”, sostiene el documento de los trabajadores haciendo referencia a la situación interna del frente. "La sociedad le reclama a la política orden y grandeza. Por ello, al priorizar la unidad de los sectores republicanos de Mendoza por sobre las ambiciones personales, estos dirigentes nos han confirmado que estamos en el camino correcto”.

El texto agrega que, para consolidar esa dirección, los trabajadores sindicalizados se comprometen a “dar su mayor esfuerzo y colaboración” en el proceso que se inicia y ratifican tanto la unidad de los partidos políticos del Frente Cambia Mendoza como la postulación de Alfredo Cornejo a la gobernación.

Quienes adhirieron al documento están nucleados, por su actividad laboral, en sindicatos del sector privado y público. Según informaron desde prensa de Cornejo, los firmantes pertencen a los siguientes gremios: