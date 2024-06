Cornejo les dijo a los judiciales: "El Estado sólo puede pagar determinados sueldos"

El lunes será clave para determinar los pasos a seguir, luego de asambleas en los edificios judiciales de toda la provincia. La clave es si finalmente se da por caída la conciliación y se establece o no la prórroga por 10 días que prevé el reglamento de la Subsecretaría de Trabajo.

Del gobernador a los gremios judiciales: "Lo que no hay, no hay"

Cornejo manifestó que no piensa apartarse de la política salarial, basada en la caída de la recaudación y la inflación y agregó: "No podemos dar más salarios que la recaudación que tenemos y ése es nuestro límite. Lo que no hay, no hay".

Confirmó que la semana próxima comenzará una nueva ronda de paritarias con todos los gremios estatales, incluso con los del Poder Judicial, citados para el miércoles 26.

"Con el gremio de los funcionarios no tengo quejas en particular pero sí con el de los empleados, que hicieron fracasar la conciliación que ellos mismos habían pedido a la Suprema Corte. Se fueron porque la reunión no se hizo en un auditorio para que entraran todos, entonces la dieron por fracasada" "Con el gremio de los funcionarios no tengo quejas en particular pero sí con el de los empleados, que hicieron fracasar la conciliación que ellos mismos habían pedido a la Suprema Corte. Se fueron porque la reunión no se hizo en un auditorio para que entraran todos, entonces la dieron por fracasada"

A la luz de este hecho, dijo que que piensa "si es un conflicto solo salarial porque pérdida del salario han tenido todos los trabajadores".

En los próximos meses, explicó, "aspiramos a la recuperación del orden macroeconómico y a la baja de la inflación, lo que favorecería a todos los trabajadores, incluidos los judiciales".

"El problema de la pérdida del salario -agregó- sucede en todas las actividades públicas y fundamentalmente en las privadas; y muchos de esos trabajadores no pueden recuperarse porque son cuentapropistas o pymes o micropymes" "El problema de la pérdida del salario -agregó- sucede en todas las actividades públicas y fundamentalmente en las privadas; y muchos de esos trabajadores no pueden recuperarse porque son cuentapropistas o pymes o micropymes"

