Alejandro Gullé pidió contar con más fiscales para investigar los delitos en Mendoza

Alejandro Gullé.

Dijo que en 2021 terminaron en condena y en soluciones de oportunidad (suspensión de juicio a prueba, entre otras) más del 70% de las causas elevadas a juicio. A la vez, fue explícito cuando planteó que reforzar las unidades fiscales con más fiscales y personal será importantísimo para avanzar en la resolución de casos con mayor celeridad y efectividad.

Alejandro Gullé: "Mendoza está entre las mejores del país"

Gullé, titular del Ministerio Público Fiscal de Mendoza desde 2016, aseguró en la Legislatura que "la provincia está entre las tres más importantes del país que cuentan con recursos técnicos y tecnológicos de avanzada" para enfrentar la pesquisa del crimen.

El Banco de Huellas Genéticas, el sistema AFIS y el laboratorio de ADN son, entre otras, las principales herramientas en cuestión, pero el crecimiento y la avanzada del delito en cantidad y formas tornan imperativo reforzar los planteles con recursos humanos que deben ser capacitados permanentemente.

Para ello, mencionó el caso de los fiscales de Delitos Económicos y del único encargado de investigar casos de cibercriminalidad, problemática que se expande en el mundo al compás de la penetración de las nuevas tecnologías y de internet.

La complejidad de este tipo de investigaciones requiere más recursos. Por ejemplo, dijo Gullé, el Cuerpo Médico Forense tiene contadores para trabajar sobre distintas causas -muchas con hasta 8 cuerpos de expediente- pero los delincuentes económicos, sabido es, "cuentan con ejércitos de contadores" para ir siempre adelante de los investigadores y para no ser detectados.

El Talón de Aquiles del sistema de investigación a cargo de los fiscales es un mix: la cantidad de nuevas causas y el hoy escaso recurso humano para resolver: "Hay fiscales que tienen hasta 7 audiencias por día: yo me pregunto a qué hora investiga esa gente", dijo Gullé.

