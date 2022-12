Lo que destacó es que el pedido del sector vitivinícola es que no se apruebe la norma de Alcohol Cero al volante y sí que se apliquen más controles.

TE PUEDE INTERESAR: Fernández Sagasti defendió el Alcohol Cero y apuntó contra Suarez y un "puñado de bodegueros"

Pero además, Villanueva cargó contra el FdT diciendo que el presidente de Diputados, Germán Martínez, le dijo que esto no se trata de muertos y accidentes de tránsito, sino que tiene que ver con que la gente vote porque existe un objetivo político. También, según aseguró Villanueva, Martínez le dijo que no tienen ninguna posibilidad de protestar y que "no jodan, porque les va a ir como con el tabaco". Por otra parte aseguró que él tiene testigos de estos dichos.

La pelea entre Sagasti y los empresarios

En su discurso en el Congreso, Fernandez Sagasti apuntó a que con esta ley se quiere lograr "un cambio cultural" y que es solo un puñado de empresarios el que impulsa esta estrategia, que para ella es un "error garrafal".

Además, apuntó a que lo que necesita el sector no son conductores ebrios al volante, sino políticas nacionales y provinciales, para mejorar la rentabilidad y también que los empresarios le paguen un salario digno a los trabajadores.

No dejó pasar el momento para cargar contra el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, diciendo que ha intentado asociar a Mendoza y a los mendocinos con estar en contra de una ley que propone un cambio cultural.

Villanueva le respondió duramente a Sagasti por sus declaraciones.

Fernández Sagasti, el alcohol cero y la coca cola

Villanueva comenzó su respuesta a Fernández Sagasti diciendo que a diferencia de ella, el sector al que pertenece siempre ha sido muy respetuoso con los legisladores que están defendiendo el proyecto de alcohol cero al volante, y que nunca han

Nunca hemos adjetivado, en cualquier declaración pública que se empieza a adjetivar a sectores para denostarlos, el tema se vuelve muy complejo Nunca hemos adjetivado, en cualquier declaración pública que se empieza a adjetivar a sectores para denostarlos, el tema se vuelve muy complejo

Al mismo tiempo, se refirió al discurso en particular de Fernández Sagasti contra los empresarios vitivinícolas.

TE PUEDE INTERESAR: Ilardo y varios radicales intercambiaron chicanas furiosas por la ley de Alcohol Cero al volante

"Con toda esta gente que se sube a un púlpito y te da instrucciones con el dedito, diciendo que nos equivocamos en la estrategia, podríamos hablar largo y tendido. El sector vitivinícola tiene alguna estrategia que hace un tiempo está llevando adelante, yo creo que este tipo de declaración atenta contra una tradición de los legisladores mendocinos de sacar cuestiones en conjunto en favor de la provincia, como el plan estratégico, el vino como bebida nacional, la lucha contra la prohibición de la publicidad en la Ciudad de Buenos Aires, el tema de los impuestos internos"

Volvió a subrayar que la prohibición total del alcohol al volante no viene solo de "un puñado de dirigentes".

Con respecto a los trabajadores, hay una nota de Foeva, en la que dice que ley inútil, ineficaz e inaplicable, dice "no son los trabajadores" y sí son los trabajadores, dice "no son los viñateros" y sí son los viñateros los que se quejan de esta ley. Las de Tunuyán, Tupungato, las cámaras de San Rafael, no se puede mentir de esa manera Con respecto a los trabajadores, hay una nota de Foeva, en la que dice que ley inútil, ineficaz e inaplicable, dice "no son los trabajadores" y sí son los trabajadores, dice "no son los viñateros" y sí son los viñateros los que se quejan de esta ley. Las de Tunuyán, Tupungato, las cámaras de San Rafael, no se puede mentir de esa manera

Para Villanueva, al FdT no le importa el mercado interno

"El cambio cultural que propone Anabel es que la gente tome Coca Cola en los almuerzos. El mundo está en 0,5 y en 0,8 y no están alcoholizados. ¿Comparar el vino con el tabaco, cuando hace diez años sacábamos la ley de Vino Argentino Bebida Nacional, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner?"

También criticó a Fernández Sagasti cuando asegura que lo se busca es un cambio cultural.

"¿Decir que es un cambio cultural que tomar jarabe de alta fructuosa, decir que no son los productores, no son los trabajadores es una afrenta al sector. Lo bueno es que es coherente que las convicciones coincidan con la disciplina partidaria"

Qué pasó con los proyectos alternativos de Gioga y Uceda

Según Villanueva, él mismo estuvo en una reunión con Fernández Sagasti en su despacho del centro mendocino, en la que participó la diputada nacional por Mendoza Marisa Uceda.

Ellos dos dijeron que presentarían un proyecto alternativo, pero finalmente esto no sucedió. O yo estuve en otra reunión, o los discursos son para la tribuna Ellos dos dijeron que presentarían un proyecto alternativo, pero finalmente esto no sucedió. O yo estuve en otra reunión, o los discursos son para la tribuna

Villanueva volvió a decir que si la ley es aprobada, quienes integran el sector vitivinícola recurrirán a la justicia.

"No hay que descalificar a nadie, no es bueno el púlpito y el dedito, no está bien la estrategia", dijo el empresario del vino para rematar.