Alberto Fernández ya está en España y se reunirá con su par Pedro Sánchez y el rey Felipe VI

El jefe de Estado viajó acompañado por el canciller, Santiago Cafiero, la portavoz Presidencial, Gabriela Cerruti, los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca.

Alberto Fernández busca mantenerse alejado de las chicanas y cruces que se reavivaron en la coalición gobernante, al menos por unos días, y destina su atención a fortalecer su vínculo con los líderes europeos durante su gira que incluye a España, Alemania y Francia.

Alberto Fernández y los paños fríos antes del viaje

"Yo no me subo a ningún ring. Tenemos mucho que hacer para reconstruir la Argentina y no podemos perder tiempo peleándonos entre nosotros", subrayó el jefe de Estado a un integrante de la comitiva presidencial, minutos antes de abandonar suelo argentino a las 17 de este lunes, según precisaron a Noticias Argentinas fuentes oficiales.

Con la intención de dejar en Buenos Aires el chip de la interna oficialista y analizar los problemas a la distancia, el Presidente arribó a la ciudad española de Madrid con el propósito de abordar "una agenda política muy fuerte" junto a los dirigentes europeos con los que se reunirá durante su estadía de cinco días en Europa.

Lejos del escenario donde transcurren las disputas políticas de la Argentina, Alberto Fernández reflexionó junto a un colaborador muy cercano respecto de la situación de crisis interna que se vive en el Frente de Todos y consideró que es un tema que "se resuelve en una paso".

"Al final es como yo dije el 17 de noviembre en la Plaza de Mayo que abrí el debate de las internas", puntualizó el jefe de Estado durante el diálogo que mantuvo con un integrante de la comitiva presidencial que lo acompaña durante la gira, cuya primera escala es Madrid.

Las reuniones en la Zarzuela

En la agenda de este martes, Alberto Fernández tiene previsto un encuentro con el mandatario del Gobierno español, Pedro Sánchez, y luego asistirá al Palacio de la Zarzuela para visitar al Rey Felipe VI de Borbón, para dar cierre a su primer día de la gira en territorio europeo.

El Presidente emprendió su viaje al Viejo Continente junto al canciller Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz; la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca; y la Portavoz, Gabriela Cerruti.

Desde la Casa Rosada consideran que la interna del oficialismo está vinculada a cuestiones puntuales y no acerca de qué modelo de país se busca alcanzar, motivo por el que consideran que la verdadera pelea es con los dirigentes de la oposición y no entre los propios.

Además, precisaron que el objetivo político es "instalar a la Argentina como proveedor seguro y estable de alimentos y energía", en medio de la guerra de Rusia en Ucrania, y reflexionaron: "Frente al mundo roto que se está reconfigurando mientras sigue la guerra, el desafío presenta esta oportunidad para los próximos años: con el gasoducto Néstor Kirchner en marcha y Vaca Muerta, Argentina puede conseguir la auto sustentabilidad gasífera y exportar".

Ante la convicción de que el mundo ya no es el mismo desde que estalló el conflicto bélico en Ucrania, desde el Gobierno explicaron que el Presidente quiere "entablar un diálogo político del más alto nivel para escuchar sus opiniones y obviamente ver qué se puede hacer para mejorar nuestras exportaciones y traer divisas".

En ese punto, destacaron que todos los encuentros con los líderes europeos están atravesados por la temática de la guerra de Rusia en Ucrania, dado que "es un tema en muy importante en Europa, es el 85% de la preocupación".

A diferencias de los otros viajes que realizó como jefe de Estado, en esta oportunidad Alberto Fernández se subió al vuelo 1090 de Aerolíneas Argentinas sin la primera dama, Fabiola Yañez, dado que el pasado 11 de abril dio a luz a Francisco, el primer hijo de ambos.

"Le costó mucho dejar al bebé", indicó a NA una altísima fuente del Ejecutivo nacional, y precisó que antes de salir de la Residencia de Olivos rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza "despertó a Francisco para poder darle un beso y despedirse".