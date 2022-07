Alberto Fernández y su respuesta a Cristina: "El poder no pasar por ver quién tiene la lapicera"

El jefe de Estado se refirió al "mensaje de unidad" de Juan Domingo Perón durante la última presidencia: "Cuando muchos le pedían que no era el camino el diálogo, que había que tomar las armas, nos enseñó que jamás hay que obligar a nadie, hay que persuadir, y me quedó con esas frase, porque la política no es otra cosa que convencer al otro que lo acompañe en la empresa que va a empezar".