Cristina Kirchner a Alberto Fernández: "Te dije que tenías la lapicera, te pido que la uses"

La vicepresidenta, ubicada junto a Alberto Fernández expresó: "Gobernar es administrar las tensiones y hacerlo en favor de las grande mayorías". "Incluso en los cementerios hay tensiones y conflictos",afirmó.

En el final de su discurso, le hizo un pedido a Fernández para que "use la lapicera" con aquellos sectores "que tienen que darle cosas al país".

"Te dije la otra vez, cuando hice un documento, que tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses, que la uses con los que tienen que darle cosas al país, que no significa ni pelearse ni nada", subrayó Cristina Kirchner.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner YPF.jpg Cristina Kirchner y Alberto Fernández se mostraron juntos durante el acto por los 100 años de YPF Foto: Agencia Télam

El discurso de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández al encabezar el acto por el centenario de la empresa estatal de energía Yacimientos Petrolíferos Fiscales, afirmó que "hoy YPF da resultados muy buenos tiene récord de producción de gas y petróleo como hacía años que no tenía".

Alberto aseguró que se proyecta que YPF, para el "2030, extraerá 140 metros cúbicos de gas" y producirá "700 mil barriles de petróleo", y que “el gasoducto Néstor Kirchner permitirá que mucho gas llegue al centro del país”.

Fernández destacó además que el exmandatario Hipólito Yrigoyen “tomo una gran decisión que lo enfrentó a sectores conservadores” cuando hace 100 años creó YPF.

Asimismo, el Presidente señaló que "Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad", y que “cuando un país se endeuda pierde libertad”, al recordar palabras del exmandatario Néstor Kirchner. Ante ello, pidió “recordar para no repetir las malas experiencias”.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "Lo que más debemos hacer es aunar esfuerzos, volvernos fuertes, hacernos fuertes. Trabajar en unidad los que tenemos y sentimos un deber moral con los más postergados. Primero los últimos, nadie se salva solo".

Para Fernández, "la Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro", por lo que prometió seguir pidiéndole a sus compañeros que lo ayuden para "hacer la Argentina justa, libre y soberana como la soñó (Juan Domingo) Perón y Evita".

►TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno de Mendoza lanzó una última chance para regularizar la RTO