*Defendemos el carácter laico de la escuela y de todos sus procesos de enseñanza-aprendizaje.Un estado pluralista y democrático debe separar la educación de las concepciones religiosas asegurando la libertad de conciencia y la igualdad ante la ley tanto de quienes adopten una religión como de quienes prefieran no hacerlo. La diversidad de convicciones se ve violentada con un fallo como este", agrega el documento.

"La escuela no es un oratorio, ninguna religión puede imponerse en las aulas. Desde la Red sostenemos, luchamos y defendemos que la educación es un derecho humano, defendemos que sea pública, gratuita, laica, científica y no sexista; la religión no puede sopesar en los contenidos y prácticas escolares. La separación de Iglesia y Estado es fundamental para garantizar la democracia en nuestro país.Exigimos al gobierno mendocino que con urgencia, presente el recurso extraordinario apelando el fallo", cierra la nota de prensa.

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de Mendoza declaró la nulidad de una resolución de la Dirección General de Escuelas que prohibía, desde 2018, todo tipo de actos religiosos en los establecimientos de educación estatal durante los días de clases, incluso para las escuelas albergue.