A los gritos en el Senado por el caso Bonarrico: "Ellos son iguales a los peores de los nuestros"

Así, Ilardo y Ernesto Mancinelli (senador de Libres del Sur) fueron los dos protagonistas del mayor momento de tensión durante la sesión de este martes, aunque no fue el único.

Los gritos por el caso Bonarrico

El primero en subir el tono al exponer fue Alejandro Bermejo, del Frente de Todos, quien mientras se trataba el proyecto de ley para la concesión por 50 años del centro de esquí Penitentes, coló el tema Bonarrico en su discurso.

Ante el pedido del oficialismo de que circunscribiera su discurso al proyecto que se estaba debatiendo, agitó sus manos asegurando que hablaría de lo que quisiera.

alejandro bermejo senado.jpg Alejandro Bermejo. Durante la sesión por la concesión a Penitentes, se refirió al subsidio para la fundación de Héctor Bonarrico.

Pero el momento más álgido se dio ya bien entrada la caliente sesión de este martes. Tras transformar en ley aquella concesión, el Senado pasó a analizar un pedido de informes por el convenio que dio origen al subsidio de al menos $18 millones del Gobierno provincial a la Fundación Acción Social que preside el exsenador de Cambia Mendoza Héctor Bonarrico.

Fue Lucas Ilardo el encargado de sacar los "trapitos al sol". Como parte de su ponencia, aseguró que en "cada municipio de Cambia Mendoza está Bonarrico" y denunció públicamente que "la fundación (presidida por el pastor) ya ha cobrado $400.000 en la Municipalidad de Godoy Cruz".

Más precisamente dijo que fue "Radio Shalom la que ha cobrado" ese monto desde que el partido Más Fe, de Bonarrico, se incorporó a Cambia Mendoza en julio del 2021 cuando firmó la adhesión en un encuentro junto a Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR provincial e intendente de Godoy Cruz, y el senador nacional Alfredo Cornejo, por entonces presidente de la UCR a nivel nacional.

"A esto se debe el silencio de Tadeo y viaje de Cornejo", dijo y agregó que "hay que averiguar -además- si Orozco y la Municipalidad de Las Heras" también han firmado este tipo de convenios relacionados a Bonarrico.

Al ejemplificar lo que para él "no fue un hecho aislado, sino un modus operandi de compra de voluntades", aseguró que en San Martín, "Brazos a la obra con esperanza, solidaridad, amor y compromiso social de Libres del Sur, que tiene concejales de Cambia Mendoza, cobra $1.600.000 de subsidio por parte de la municipalidad" que comanda el radical Raúl Rufeil.

"Ellos son iguales a los peores de los nuestros", selló Ilardo en referencia a los dirigentes radicales.

Y fue entonces cuando Ernesto Mancinelli, senador de Libres del Sur, pidió la palabra para defenderse.

ernesto mancinelli senado.jpg Lucas Ilardo reveló que la fundación de Libres del Sur recibió subsidios de la Municipalidad de San Martín y Ernesto Mancinelli estalló.

"El ladrón cree que todos son de su condición", dijo y bastó para que se generara el alboroto en la Cámara Alta. "Mezclar peras con papas no tiene nada que ver", agregó.

Mancinelli reconoció el convenio de una asociación vinculada a Libres del Sur en el municipio de San Martín pero aseguró que ese monto "es en términos de muchísimos meses y cada peso ha tenido su contraprestación correspondiente".

Y exigió que "si el senador (por Ilardo) cree que hay un hecho ilícito, que vaya a la Justicia. Que presente un pedido de informe, y si quieren invitar al subsecretario social, que también es de nuestro partido, que venga".

Mientras el senador hablaba, de fondo se escuchaba al senador Ilardo. "No me interrumpa" dijo a los gritos. "Ud ya habló. Yo no tengo ningún problema en mostrar donde vivo. Que el peronismo se tranquilice", reclamaba en el micrófono mientras Ilardo, Alejandro Diumenjo y Martín Kerchner, entre otros, discutían y la senadora Eisenchlas, presidenta del Senado, intentaba que bajaran la intensidad.

Al no lograrlo, fue ella la que tomó la palabra y llamó a cuarto intermedio. Al retornar, pidió a sus colegas que "no nos avergoncemos a nosotros mismos".

Mientras que el senador Mancinelli, ya más calmado, afirmó que si Ilardo "se ha enojado porque dije que 'el ladrón cree que todos son de su condición', no me refería personalmente a él".