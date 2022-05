Caso Bonarrico: las 24 horas que marcaron un final de semana complicado para el Gobierno

Bonarrico orando editada.jpg Bonarrico esperando la gracia celestial. El "voto religioso" es cada vez más importante en Latinoamérica, y Mendoza no es la excepción.

El caso Bonarrico paso a paso

»Jueves por la mañana

En la entrevista citada, el fundador del partido Movimiento de Acción Social Federal (Masfe) y exsenador provincial admitió que esperaba recibir financiamiento del Estado luego de negociaciones que -según dijo- había cerrado con Cambia Mendoza.

Sus palabras coincidieron con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial.

El documento del Ejecutivo especificaba que la fundación presidida por Bonarrico percibiría este año 9 millones de pesos a liquidar en varias cuotas. En 2023, el importe sería igual o mayor, y el desembolso podía extenderse en el tiempo.

El acuerdo base -que se adjunta aquí abajo y lleva las firmas del vicegobernador Mario Abed y los ministros Víctor Ibañez y Raúl Levrino- determinaba que el destino de los fondos sería un conjunto de acciones para ayudar a sectores vulnerables, pero también dejaba la ventana abierta a otro tipo de actividades.

Se mencionaba, por ejemplo, la posibilidad de prestar ayuda a iglesias y ONG cristianas para que accedan a líneas de financiamiento dispuestas por el Gobierno.

Además, permitía "acompañar" a distintos templos con apoyo legal, administrativo y de infraestructura; como así también para que tramitaran su habilitación o para que, "en casos de extrema necesidad", consiguieran subsidios del Estado, tal como reveló en este medio el periodista Julián Imazio.

Aquí, el acuerdo que se rubricó el 23 de febrero y que cientos o miles de mendocinos conocieron recientemente:

»Jueves por la tarde

Tras los dichos del pastor, la polémica se extendió en las redes sociales y los medios. Mientras, en casa de Gobierno analizaban cómo seguir: Rodolfo Suarez optó por derogar la norma.

A esa altura las repercusiones se habían ampliado y el propio Bonarrico advirtió que si le retiraban los fondos a su organización dejaría de formar parte del frente Cambia Mendoza.

"Yo hablé con (el presidente de la UCR) Tadeo García Zalazar y con Alfredo Cornejo" repasó Bonarrico al ser consultado por UNO. Y siguió: "me dijeron que no había lugar para una candidatura mía y lo acepté. Luego existieron otras charlas, pero ya sobre la fundación, no sobre el partido Masfe".

En el peronismo circulaba otra teoría. Conjeturaron que a cambio de "bajarse" como candidato se le habría ofrecido a Bonarrico la millonaria subvención.

»Viernes por la mañana

Llegó el viernes y el Boletín Oficial lo sabía.

A primera hora podía leerse allí: "Se estima procedente dejar sin efecto lo dispuesto por el decreto 684". O sea que el Gobierno le retiraba la plata a la fundación.

Bonarrico editada 2.jpg Bonarrico jura que el convenio fue fruto de negociaciones con funcionarios de primera línea. Desde el Gobierno lo denunciarán penalmente.

Simultáneamente, el PJ organizó una conferencia de prensa en la que sus figuras -encabezadas por Anabel Fernández Sagasti- adelantaron que el próximo lunes presentarán una denuncia penal contra el Gobierno de Suarez para que se investigue si existió cohecho o una asociación ilícita.

Por otro lado, el ministro de Gobierno Víctor Ibañez anunció que el Ejecutivo denunciará a Bonarrico por "tentativa de fraude a la administración pública", al considerar que hizo "una interpretación errónea del convenio" que se había firmado.

»Viernes por la tarde

Entre acusaciones cruzadas, el religioso siguió hablando, mientras la oposición ganaba momentum y el oficialismo recalculaba.

"Si realmente el gobernador no estaba enterado del convenio, alguien debería presentar su renuncia. O bien el gobernador, que no se entera de lo que hacen sus ministros, o bien los ministros que actúan a espaldas del gobernador", apuntó el pastor en diálogo con el programa Medio Día, de Radio Nihuil.

A las puertas del fin de semana, la oficina de Ética Pública de la provincia confirmó a UNO que ya analiza el caso. Gabriel Balsells Miró, titular de esa dependencia, informó que podría abrirse una investigación de oficio, aunque desde el PJ anunciaron que también recurrirán a esa entidad para que se aclare qué pasó.

Quién es Héctor Bonarrico

Bonarrico es uno de los emblemas del "voto religioso" en Mendoza. Se trata de una tendencia que se desplegó en las últimas décadas por casi toda Latinoamérica, con experiencias notables como la de Brasil, donde las iglesias evangélicas son un jugador político de peso.

bonarrico orando 6.jpg Bonarrico tiene contacto con iglesias de todos los departamentos de Mendoza.

En Mendoza, el emergente de ese fenómeno es el partido Masfe, fundado -justamente- por Bonarrico.

El pastor subraya que hace 48 años que se dedica a actividades espirituales y sociales. Su fuerza política se integró a Cambia Mendoza como "una pata religiosa" del armado.

Así las cosas, a mediados de abril -a días de concluir su mandato en la Legislatura local- Bonarrico armó un acto conjunto en el que participaron importantes figuras del radicalismo.

Aquella ceremonia se llenó de políticos. No era para menos: en Mendoza, los evangélicos aseguran que representan el 20% de los sufragios. Y cada vez son más.

Pastor Bonarrico horizontal 3 Bonarrico cuando era senador provincial.

