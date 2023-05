A días de otro posible paro, la UNCuyo aún no descontó jornadas a quienes no trabajaron en abril

Además, desde el Rectorado confirmaron que el apoyo de los docentes se fue desinflando con el correr de los días, y creen que tiene que ver con la decisión de ir descontando dinero del salario. “Pegando en el bolsillo”, por expresarlo de otra manera. Según dijeron, se pasó de días iniciales en que el ausentismo llegó a superar el 70% -sólo en una escuela y durante una mañana puntual- hasta rondar el 5% de acatamiento en el paro de hace veinte días. Siempre de acuerdo a cifras oficiales que se toman cerca de Sánchez.

esther sanchez.jpg Esther Sánchez conduce la UNCuyo desde mediados de 2022.

“Entre la primera y la segunda semana de los paros, la rectora comunicó en conferencia de prensa la medida: que sólo se liquidaría el sueldo de trabajadores que hayan faltado por razones no contempladas en la licencia. Es decir, si estaban enfermos o de vacaciones, por ejemplo, eso se justificaba. Si faltaban por la huelga, no, y se terminaban descontando todos esos días. Eso es lo que aún no impacta por completo”, aclararon desde adentro.

De todos modos, en la UNCuyo no están completamente seguros de que el paro del 30 y 31 de mayo vaya a efectuarse. Según explicaron a UNO, los dichos del secretario general de la FADIUNC, Emiliano Diez, no les confirman que vaya a haber ausencia de docentes en esas jornadas. “Por ahora, lo que interpretamos es que sólo están diciendo lo decidido por Conadu Histórica, pero no han dicho que se van a plegar”, se ilusionaron.

“Lo que nos ofrecen es insuficiente”

Conadu Histórica resolvió un nuevo paro de actividades en colegios y facultades que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo. Será por 48 horas, entre el martes 30 y miércoles 31 de este mes, según informaron en las últimas horas.

Pero eso no es todo: la decisión que tomó la Universidad Nacional de Cuyo de no liquidar días no trabajados está en el foco de los reclamos. Es una de las medidas que piden retrotraer para poner fin a su plan de lucha.

fadiunc protesta.jpg Según el Rectorado, el acatamiento se redujo hasta quedar en torno al 5%.

“El último acuerdo salarial es insuficiente”, rezaban tanto en sus discursos como en las pancartas que desplegaron. Fue durante la instalación de la ya tradicional carpa blanca frente al Ministerio de Educación, en Buenos Aires. Allí, ratificaron que están en contra de los últimos ofrecimientos que hizo esa cartera, por considerar que quedarían muchos meses por debajo del índice de inflación.

Lo que les habían puesto sobre la mesa en las últimas negociaciones paritarias había sido un 8% en abril (0,4% por debajo del IPC nacional) y un 6% para mayo. Ambas cifras fueron rechazadas de plano e inmediatamente, a pesar de que otras agrupaciones docentes sí las aceptaron tras deliberar con sus bases.

