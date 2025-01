Vidriada y bien iluminada: así es la terapia donde una mujer denunció una violación en el Hospital Central

Como se ve en la foto, la cama donde estuvo internada Evelyn Carrera está ubicada justo frente a la isla de los enfermeros, que también suelen usar los médicos. En ese lugar hay personas constantemente, ya que son 6 los enfermeros que trabajan por turno.

violacion abuso sexual hospital central Evelyn Carrera 4.jpg Evelyn Carrera tenía 35 años. Fue internada en el Hospital Central el 30 de noviembre del 2024 y poco después denunció la violación.

Además, las luces están prendidas prácticamente las 24 horas, por lo que es muy común las personas que están conscientes o semiconscientes pierden la noción del tiempo y de los días al no tener referencia del exterior.

Resultado negativo por violación

Evelyn Carrera denunció que fue abusada sexualmente en diciembre del 2024 cuando estaba intubada en una cama del Hospital Central. No podía hablar, pero sus familiares vieron que necesitaba decir algo, y le dieron una lapicera y un papel en el que escribió: "Me violan, me violan". Cuando leyeron eso, le preguntaron si sabía quién había sido, y anotó: "EMF", en referencia a enfermeros.

violacion abuso sexual hospital central.jpg El escrito de puño y letra de Evelyn Carrera cuando contó sobre una posible violación.

Con estos datos la madre de la mujer de 35 años hizo la denuncia e inmediatamente se tomaron todas las medidas necesarias. Lo primero que hicieron fue cambiarla de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y de la 2 fue enviada en la 5.

El 13 de diciembre la mujer, un médico forense la revisó para determinar si había rastros, lesiones o cualquier indicio de una posible violación. Pero los resultados fueron negativos: "No se observan lesiones en la región genital", concluyó el especialista.

terapia intensiva Hospital Central 3.jpeg La cama en la que estaba Evelyn Carrera internada en el Hospital Central estaba a pocos metros de la isla donde trabajan 6 enfermeros por turno, y creen que no podría haber ocurrido la violación. Foto: Gentileza

Tampoco fue hallado material genético que pudiera servir para hacer un cotejo de ADN con algún presunto sospechoso de la violación a la mujer de 35 años.

En el informe indicaron que la paciente estaba intubada y tenía dos colostomías, drenajes, una sonda para drenar la vejiga y una vía para colocarle medicación a través del suero.

La declaración de violación de Evelyn Carrera

Cuando salió de terapia intensiva y pasó a sala común del Hospital Central, la mujer de 35 años declaró ante la Justicia y contó lo que recordaba del presunto abuso sexual. Allí señaló que estaba como "dopada" y no recordaba cuándo había ocurrido, pero que dos enfermeros la levantaron, la llevaron hasta un baño para bañarla y le cambiaron la ropa.

Luego recuerda estar nuevamente en la cama, donde se dio cuenta que una persona estaba encima de ella y la violaba. Explicó que quiso defenderse pero no tenía fuerzas en los brazos y no podía hablar.

terapia intensiva Hospital Central 4.jpeg Los médicos y enfermeros circulan de manera constante por el pasillo de la terapia intensiva del Hospital Central. Ningún testigo dijo haber visto la violación. Foto: Gentileza

En la declaración contó que en el momento de la supuesta violación ella tenía puesto una remera y un pantalón negro, que luego esa ropa se la llevó su madre para lavarla.

Tras conocer este relato de la víctima, los especialistas indicaron que en terapia intensiva no hay baño. También revisaron todas las cámaras de seguridad de ese sector y confirmaron que nunca la sacaron de allí.

Además, estaba conectada a un respirador ya que no podía hacerlo por sus propios medios, tenía su abdomen abierto, sin sutura, luego de la primera cirugía que le hicieron al ingresar al Hospital Central, lo que también hacía prácticamente imposible que la levantaran de alguna manera.

violacion abuso sexual hospital central Evelyn Carrera 2.jpg Evelyn Carrera estuvo internada desde el 30 de noviembre del 2024 hasta el 22 de enero de este año. En diciembre fue cuando denunció la violación.

Que dijera que tenía ropa puesta también sonó extraño para los pesquisas, ya que ningún paciente que está en terapia intensiva está vestido para facilitar las intervenciones que deben hacerle los médicos y enfermeros.

Por otro lado, se refirieron a que Evelyn tenía con varias drogas en su sistema por y una de ellas era fentanilo, el cual es un opiáceo sintético aprobado para uso analgésico y anestésico para el alivio del dolor que puede provocar pensamientos y sueños inusuales, alucinaciones y otros síntomas.

Investigación judicial de la presunta violación

El fiscal Flavio D'Amore llevó adelante la causa de violación durante enero y terminada la feria judicial el expediente vuelve a manos del fiscal Darío Nora, de Delitos contra la integridad sexual. Hasta el momento la investigación no pudo concluir con ningún sospechoso puntual, y mucho menos detenidos.

Es por esto que los pesquisas no descartan ninguna posibilidad, por más descabellada que suene. Si la violación ocurrió podría haber sido un enfermero, el familiar de otro paciente, un camillero, o alguien ajeno que eventualmente haya tenido acceso a la terapia intensiva donde estaba Evelyn Carrera.

violacion abuso sexual hospital central Evelyn Carrera.jpg La Justicia investiga a pleno la presunta violación de Evelyn Carrera en el Hospital Central, pero por el momento no hay ningún indicio que lo confirme.

Pero hasta el momento ningún testigo pudo confirmar que la violación haya ocurrido, como tampoco habría coincidencia con las características físicas del presunto agresor. Además, en el análisis de las cámaras del sector de la UTI 2 buscaron a alguna persona con los detalles que reveló la mujer durante la internación, pero por ahora no encontraron nada.