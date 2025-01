Ningún testimonio confirmó por ahora la denuncia de violación en el Hospital Central

Mientras, los pesquisas esperan recibir los resultados del análisis de las cámaras de seguridad del ingreso a la unidad de terapia intensiva donde estaba Evelyn, con el fin de ver si ingresó alguien ajeno a ese sector o si alguna persona tiene las características físicas que describió la presunta víctima.

La declaración de violación de una paciente del Hospital Central

La primera vez que la mujer de 35 años expresó la posible violación lo hizo con su cuñada cuando estaba en terapia intensiva. Evelyn Carrera lloraba y no podía hablar, hasta que su cuñada Daniela le dio una lapicera y una servilleta para que escribiera.

En ella escribió "me vio", por lo que la mujer que la visitaba le preguntaba quién la había visto, sin entender aún el mensaje. Frustrada, indicaron que Evelyn se enojó y arrugó el papel, pero luego completó su relato.

violacion abuso sexual hospital central.jpg El escrito de puño y letra de Evelyn Carrera cuando indicó sobre una posible violación.

"Me violan, me violan", fue lo que puso. La cuñada no podía creer lo que leía y le preguntó quién había sido, y la mujer anotó: "EMF", por enfermero. Y agregó otra palabra: "Viernes".

Con esa información, su madre Hilda Valdez hizo la denuncia el 12 de diciembre del 2024. La Justicia se movió rápido y ordenó cambiar de terapia a la paciente, quien además permaneció con custodia policial para garantizar su integridad.

Sin pruebas de violación: las posibles hipótesis

La primera medida que hicieron los pesquisas fue analizar su cuerpo en busca de rastros genéticos que podrían haber quedado en su cuerpo tras el presunto abuso sexual, pero los resultados fueron negativos.

Días después, Evelyn evolucionó en su estado de salud y pasó a sala común del Hospital Central, donde personal de la Fiscalía de Delitos Sexuales le tomó declaración. Aseguraron que lo hizo tranquila y pudo dar detalles del presunto agresor sexual.

violacion abuso sexual hospital central Evelyn Carrera 4.jpg La mujer que denunció haber sido violada en el Hospital Central murió el 22 de enero pasado por una falla multiorgánica.

Pero hasta el momento no tienen ninguna coincidencia con alguien que la haya rodeado durante la primera etapa de su internación. Por eso mismo es que el fiscal D'Amore pidió las pericias de todas las cámaras instaladas en esos pasillos, con la intención de encontrar a la persona que describió la mujer.

También pidieron al hospital informes detallados de todo el personal que trabaja en ese sector, con sus correspondientes horarios y funciones en el lugar.

No descartan ninguna posibilidad. Que haya sido un enfermero, el familiar de alguien que entró a una visita, alguien que no debía estar en ese lugar. Pero otra de las posibilidades que tampoco dejan de lado es que como consecuencia de los fármacos que mantenían a Evelyn sedada, haya creído o experimentado alguna situación que en realidad no ocurrió. Incluso pudo haber sido en alguno de los momentos que era higienizada.

El estado de salud con el que ingresó la mujer que denunció la violación

Evelyn Daiana Carrera, de 35 años, ingresó al Hospital Central el 30 de noviembre del 2024. "Ingresó con antecedentes de múltiples cirugías previas al presente ingreso hospitalario. Antecedentes de hemofilia A", se lee en los informes médicos.

Los doctores del Hospital Central detallaron: "Fue recibida al presentar abdomen agudo obstructivo a partir de adherencias peritoneales múltiples que requirieron cirugía al ingreso y 3 reintervenciones por procesos perforativos isquémicos e infecciosos".

UTI Hospital Central Resucitadores (11).jpeg Evelyn ingresó al Hospital Central el 30 de noviembre del 2024, y en diciembre denunció la violación en terapia intensiva. Foto: UNO / Axel Lloret

Indicaron que estuvo 18 días en terapia intensiva con "alimentación parenteral. Desde el ingreso presentó evolución tórpida que impedía su salida de internación".

"En las primeras horas del 22 de enero falleció por falla multiorgánica por un shock séptico", señaló el Hospital Central en un informe.

Investigación por posible mala praxis

El fiscal de Homicidios Carlos Torres lleva adelante otra parte de la causa que tiene que ver con Evelyn Carrera, debido a que tras su muerte sus familiares denunciaron mala praxis.

Este pesquisa también pidió la historia clínica de la paciente, pero espera sobre todo el resultado del Cuerpo Médico Forense para saber con detalle cuál fue la causa de muerte de la mujer de 35 años y si tuvo que ver o no con un mal accionar de los médicos que la atendieron.

Se espera que estos resultados estén a más tardar el viernes, y allí el fiscal Torres determinará cómo sigue esta causa.