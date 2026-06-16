Video: tremendo accidente en Maipú entre un auto y una camioneta

De acuerdo con el reporte oficial suministrado por la Policía de Mendoza, el Toyota Yaris era conducido por una mujer de 39 años que circulaba por calle Tropero Sosa con dirección de este a oeste.

Por motivos que los peritos de la Policía Científica intentan determinar, al llegar al cruce con Ozamis —por donde avanzaba la Peugeot Partner manejada por una mujer de 38 años en sentido norte a sur— ambos rodados colisionaron fuertemente en la bocacalle. Producto del violento impacto, la conductora del utilitario perdió el control del rodado, lo que provocó que terminara volcado sobre la calzada.

De hecho, en el video en donde quedó registrado el accidente se ve cómo un colectivo logró frenar a tiempo.

El video del accidente y la asistencia de los Bomberos Voluntarios

La brutal colisión quedó registrada de forma nítida por una cámara de seguridad perteneciente a una estación de servicio ubicada a pocos metros de la esquina. En las imágenes se observa el momento exacto del impacto y la posterior desestabilización de la Partner, que acabó dada vuelta sobre su lateral izquierdo.

Tras el violento episodio, varios testigos que presenciaron el vuelco alertaron de inmediato a la línea de emergencias 911. Minutos después, personal de los Bomberos Voluntarios de Maipú y efectivos de la Policía de Mendoza arribaron al lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona ante posibles derrames de combustible.

accidente en maipu

Test de alcoholemia y estado de salud de las conductoras

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindaron asistencia médica en el lugar a la conductora de la Peugeot Partner. Tras una primera revisión en la ambulancia, los profesionales le diagnosticaron traumatismos leves. No obstante, por precaución, las autoridades dispusieron su traslado inmediato al Hospital del Carmen, donde quedó bajo observación para descartar lesiones internas de gravedad. Por su parte, la automovilista del Toyota Yaris resultó ilesa.

En paralelo, personal de la Policía Vial le realizó el correspondiente test de alcoholemia a ambas mujeres para determinar si alguna manejaba bajo los efectos del alcohol. Fuentes policiales confirmaron que los dos test dieron resultado negativo (0,0 gramos de alcohol por litro de sangre).

La Oficina Fiscal de la jurisdicción tomó intervención en el caso y abrió una causa judicial para investigar la mecánica del accidente en Maipú y determinar cuál de los dos vehículos cruzó con el semáforo en rojo en una intersección clave que registra un importante flujo vehicular diario.