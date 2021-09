Video: golpeó a su expareja lo grabaron y quedó libre

Te puede interesar: Pronosticaron Zonda en el llano mendocino

La hermana de Yésica contó que la mujer hizo la denuncia en la comisaría local, pero no le tomaron las imágenes como prueba. “Llevó el video cuando fue a denunciarlo y la oficial lo vio, pero no lo puso en el expediente. Después se fue a la Oficina de Violencia Intrafamiliar de Clorinda, y no le tomaron la denuncia porque ella ya había efectuado ese tipo de presentación en Laguna Blanca”, explicó en declaraciones televisivas.

La mujer fue a la Comisaría de Laguna Blanca a ampliar la denuncia, con dos testigos y el video y el agresor recibió solo una perimetral. No se puede acercar a ella y a sus hijos por 90 días. El juez Mauriño se le otorgó la eximición de prisión y se le notificó la prohibición de acercamiento.

Silvia Van Dyck, jefa del Departamento Judicial de la fuerza de seguridad y titular del cargo de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar, aseguró que “la Policía siguió todos los plazos legales y cumplió con todo lo dictaminado por la justicia”.

Dyck aclaró que el video lo vieron el día 26 de agosto, después de que el agresor quedara libre. “En ningún momento en la primera denuncia se mencionó o se presentó algún video. Sólo las compañeras de trabajo manifestaron que el supermercado tenía muchas cámaras”, dijo.