Una niña de 3 años fue encontrada muerta y acusan a la niñera de dejarla encerrada

Los familiares y amigos de la pequeña Sofía realizaron el sábado una marcha frente a la casa de la niñera pidiendo justicia por la menor fallecida.

El hecho se produjo en una vivienda situada en la calle Yatasto, entre Nigromante y Tatán, de la localidad de Loma Verde, donde la víctima y su hermanita de 11 meses, quedaron bajo el cuidado de la acusada.

"La niñera las acostó a dormir la siesta a las 14 con la estufa y las encerró en la habitación hasta las 18, que se acordó de ir a verlas", denunció en su muro de Facebook la madre de la menor que falleció.

De acuerdo a su relato, durante las cuatro horas que sus hijas estuvieron encerradas en el cuarto, la niñera se quedó en el sillón del living usando el teléfono celular.

"Cuando fue a ver a mis nenas, una ya estaba inconsciente hacía rato", agregó la mujer.

Sofía falleció como consecuencia del gas generado por la estufa y la escasa ventilación que había en la habitación, aunque su hermanita de 11 meses logró sobrevivir.

"Sofía, mi bebé de 3 años, murió en mis brazos luego de cinco paros cardíacos, con el 80% de monóxido de carbono en su cuerpito", lamentó su mamá, Carina, en diálogo con el canal Crónica HD.

“La niñera me llamó por teléfono y me dijo ‘llamame que es urgente, Sofía no me responde’. Hice una videollamada para verla porque no me imaginé que era eso. Estaba dura, inconsciente, mirando un punto fijo. Después de ahí no supe nada más de ella, no me comuniqué más. Salió afuera corriendo con el hijo y me dejó a las nenas adentro”, sostuvo.

Y continuó: “Llegó con convulsiones temblando y la empezaron a intubar y a pasarle oxígeno. Empezó con los cinco paros cardíacos. Falleció a la noche”.

La pequeña fue trasladada al Hospital Zonal Enrique Erill de Escobar, donde los médicos no pudieron salvarla y constataron la muerte de la pequeña.

La niñera, más allá de haber sido liberada, seguirá imputada por el delito de "abandono de persona seguido de muerte" mientras dure la investigación.