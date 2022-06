Tensión en Liniers: un policía porteño estuvo atrincherado en su casa pero se entregó

Según las fuentes, el episodio se conoció cuando una mujer alertó al teléfono de emergencias policiales 911 sobre un hombre que se había atrincherado en su departamento tras protagonizar una discusión con su pareja y que se mostraba en un balcón con un arma en la mano.

Ante esa situación, al lugar concurrió personal de la Comisaría Vecinal 10 C e intentó conversar con el hombre, pero éste se hallaba a los gritos, en un estado de nerviosismo y peligrosidad para terceros, por lo que se decidió llamar a una ambulancia y a otros efectivos policiales.

Por ese motivo, se montó un fuerte operativo de seguridad, que incluyó la presencia de personal de Grupos Especiales de la Policía de Ciudad, perros adiestrados de la División K9 y algunos francotiradores.

Liniers policia atrincherado.jpg La actitud del oficial de la Policía porteña obligó a interrumpir el tránsito en la avenida Rivadavia, en Liniers

El procedimiento incluyó el corte total del tránsito sobre la avenida Rivadavia, en la que circulan varias líneas de colectivos que debieron desviar su recorrido, lo que generó un fuerte embotellamiento en la zona.

Si bien en un principio, las sospechas de los pesquisas -en base al relato de vecinos- era que en el interior del departamento se hallaba tomada de rehén la pareja del oficial policial, luego se descartó esa versión y se confirmó que el hombre estaba solo en medio de una crisis nerviosa.

"Estoy solo no estoy armado, quiero denunciar corrupción policial. Me quieren llevar, quiero denunciar y no me dejan", dijo el sujeto, de nombre Jorge, en diálogo con el canal de noticias Crónica.

"La mujer logró salir y se hallaba en el exterior, colaborando con los policías para convencer a su pareja que se tranquilice", dijo a Télam una fuente policial.

Pasadas las 10 de la mañana concurrió al lugar un fiscal y un negociador de la Policía de la Ciudad que finalmente lograron convencer al oficial, quien finalmente pasadas las 11.30 se entregó a las autoridades.

Los investigadores ahora intentan determinar los motivos por los cuales el oficial se atrincheró en el departamento.

Fuentes policiales aseguraron que el hombre está ileso y que de todas maneras fue trasladado a un centro asistencial para ser revisado y quedar bajo control psicológico.