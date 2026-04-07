Una madre obligó a su hijo de 3 años a usar silla de ruedas e hizo que lo operaran sin necesidad

Para sostener la farsa, la mujer implementó medidas extremas:

Movilidad reducida forzada: El niño debía usar silla de ruedas permanentemente.

El niño debía usar silla de ruedas permanentemente. Alimentación artificial: Se le instaló una sonda gástrica para recibir nutrientes, a pesar de que podía comer normalmente.

Se le instaló una para recibir nutrientes, a pesar de que podía comer normalmente. "Doctor Shopping": La acusada visitaba a numerosos especialistas hasta encontrar médicos que, basados en sus relatos falsos, accedieran a realizar cirugías y procedimientos.

kaitlyn laura

El rol clave de una docente para salvar al niño

El "castillo de naipes" de Kaitlyn Rose Laura comenzó a desmoronarse gracias a la agudeza del entorno escolar. Fue una maestra del menor quien notó algo sospechoso: en el ámbito escolar, lejos de la vigilancia constante de su madre, el niño podía caminar, correr y comer alimentos sólidos sin ninguna dificultad.

Esta observación activó los protocolos de seguridad, permitiendo que los Servicios de Protección Infantil y la justicia penal intervinieran para rescatar al menor de un entorno de tortura médica.

¿Qué es el Síndrome de Munchausen?

Los peritos psiquiátricos que analizan el caso señalan que Kaitlyn podría padecer el Síndrome de Munchausen por poder (MSBP, por sus siglas en inglés).

Dato clave: Este es un trastorno en el que un cuidador (generalmente la madre) inventa o provoca síntomas físicos o psicológicos en una persona a su cargo para obtener atención, simpatía de la sociedad o incluso beneficios económicos.

En este caso, se detectó que la mujer habría creado campañas de recaudación de fondos fraudulentas, lucrando con la supuesta tragedia de salud de su hijo.

Actualmente, Kaitlyn Rose Laura permanece detenida. Las autoridades estadounidenses continúan revisando los expedientes médicos para determinar cuántos profesionales fueron engañados y el alcance total del daño físico causado al menor por las intervenciones innecesarias.

El niño, por su parte, se encuentra en un entorno seguro, donde ha comenzado su proceso de recuperación tras años de un "tratamiento" para enfermedades que nunca tuvo.