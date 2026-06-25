La ciudad de Groningen, en el norte de los Países Bajos, sigue conmocionada por un caso que sacudió a toda la comunidad. Una adolescente "therian" de 15 años fue detenida tras el hallazgo sin vida de sus padres, Johan y Mathilda, ambos de 53 años, en un presunto caso de parricidio que continúa bajo investigación.
Una adolescente "therian" de 15 años mató a sus padres, acuchilló al perro y les mandó fotos a sus amigos
La joven "therian" fue detenida por presunto parricidio. El caso conmocionó a la ciudad y originó una fuerte investigación
El hecho ocurrió el jueves pasado en la vivienda familiar. Según informaron medios locales, durante el ataque también resultó herido el perro golden retriever de la familia, aunque las autoridades no confirmaron su estado de salud.
Parricidio, imágenes difundidas y un pedido urgente de las autoridades
De acuerdo con medios neerlandeses, la adolescente habría tomado fotografías de la escena tras el ataque y las compartió con compañeros mediante WhatsApp. Uno de los estudiantes relató al diario De Telegraaf que en las imágenes se veía a las víctimas tendidas en el suelo, con sangre visible y un cuchillo en el lugar.
Tras recibir los mensajes, algunos compañeros alertaron a la policía, que llegó al domicilio alrededor de la 1.30 de la madrugada.
Las autoridades evitaron difundir detalles sobre el contenido de las fotografías, pero solicitaron expresamente que no sean compartidas y que cualquier persona que las reciba las reporte de inmediato.
El alcalde de Groningen, Roelien Kamminga, calificó el episodio como un “suceso trágico” y pidió respeto por las víctimas y sus familiares. “No ayudan a nadie. Sepan el impacto que tienen y compártanlas únicamente con la policía”, expresó.
Vecinos describieron a Johan y Mathilda como “la gente más amable del mundo” y recordaron que la familia estaba próxima a mudarse tras vender su propiedad.
Mientras tanto, la Justicia dispuso que la adolescente permanezca bajo custodia al menos dos semanas más. Según informó el diario Algemeen Dagblad, todavía no se confirmó si la joven confesó el crimen. La investigación continúa abierta.
En ese contexto, la repercusión del caso se extendió rápidamente hasta el Liceo Vocacional Montessori de Groningen, donde estudia la joven. Allí, directivos y docentes decidieron brindar contención profesional a los estudiantes.
“Lo sucedido tuvo un gran impacto. Los estudiantes están muy preocupados por lo que pasó”, señaló Sjors van Broekhuizen, portavoz de la institución. Además, explicó que el colegio destinará tiempo los viernes para conversar sobre el caso junto a alumnos, familias y personal educativo.
En tanto, compañeros de la adolescente dijeron que pertenecía al fenómeno cultural "therian" y que solía comportarse como un perro en los pasillos de la escuela. Además, parecer usaba orejas, cola y guantes. Y ladraba.