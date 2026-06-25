Una adolescente "therian" de 15 años mató a sus padres, acuchilló al perro y les mandó fotos a sus amigos

Johan y Mathilda, los padres de la adolescente detenida. Investigan un parricidio. Foto: NL Times.

Tras recibir los mensajes, algunos compañeros alertaron a la policía, que llegó al domicilio alrededor de la 1.30 de la madrugada.

Las autoridades evitaron difundir detalles sobre el contenido de las fotografías, pero solicitaron expresamente que no sean compartidas y que cualquier persona que las reciba las reporte de inmediato.

El alcalde de Groningen, Roelien Kamminga, calificó el episodio como un “suceso trágico” y pidió respeto por las víctimas y sus familiares. “No ayudan a nadie. Sepan el impacto que tienen y compártanlas únicamente con la policía”, expresó.

El luegar del presunto parricidio. Hay conmoción en Países Bajos por el caso de la joven "therian". Foto: NL Times

Vecinos describieron a Johan y Mathilda como “la gente más amable del mundo” y recordaron que la familia estaba próxima a mudarse tras vender su propiedad.

Mientras tanto, la Justicia dispuso que la adolescente permanezca bajo custodia al menos dos semanas más. Según informó el diario Algemeen Dagblad, todavía no se confirmó si la joven confesó el crimen. La investigación continúa abierta.

En ese contexto, la repercusión del caso se extendió rápidamente hasta el Liceo Vocacional Montessori de Groningen, donde estudia la joven. Allí, directivos y docentes decidieron brindar contención profesional a los estudiantes.

La escuela a la que asiste la adolescente detenida y vinculada a un caso de parricidio. Foto: NL Times

“Lo sucedido tuvo un gran impacto. Los estudiantes están muy preocupados por lo que pasó”, señaló Sjors van Broekhuizen, portavoz de la institución. Además, explicó que el colegio destinará tiempo los viernes para conversar sobre el caso junto a alumnos, familias y personal educativo.

En tanto, compañeros de la adolescente dijeron que pertenecía al fenómeno cultural "therian" y que solía comportarse como un perro en los pasillos de la escuela. Además, parecer usaba orejas, cola y guantes. Y ladraba.