"Dieta salvaje": el peligroso hábito alimenticio de los Therians que preocupa a los especialistas

Pero lo sorprendente es que esto ha derivado en una dieta alta en proteínas, con una fuerte preferencia por carnes magras (muchas veces cruda), frutos secos, semillas y el abandono de los ultraprocesados que consideran "ajenos a la naturaleza".

therian

¿Cuál es el riesgo detrás de esta moda alimentaria?

La tendencia, aunque parece inofensiva, ha encendido las luces rojas en los consultorios de nutrición de la provincia. La doctora Mariana Giménez, especialista en nutrición adolescente, advierte sobre los peligros de estas "dietas de identidad": "El problema surge cuando el adolescente, en su búsqueda de pertenencia, restringe grupos alimenticios esenciales, como carbohidratos complejos o lácteos, para emular un estilo de vida que, en realidad, no es biológicamente suyo".

Lo curioso es que, detrás de esta dieta, no solo hay una cuestión identitaria, sino también un profundo hartazgo de la comida rápida. Muchos Therians aseguran que, al cambiar el "fast food" por una nutrición más centrada en alimentos frescos, han mejorado su rendimiento físico para los saltos y el entrenamiento en parques.