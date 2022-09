Un pitbull atacó en Mendoza a un joven de 17 años y le dejó severas heridas en uno de sus brazos

La madre de la víctima contó a Radio Nihuil: "Mi hijo decía que menos mal que no fue su amigo, u otro vecino o un nene, porque dice que él se mantuvo parado firme tratando que el perro no lograra tirarlo al suelo para que el ataque no fuera peor".

ataque de perros pitbull.jpg Así quedó el brazo del joven de 17 años que fue atacado por un pitbull en Guaymallén. Foto: Gentileza

"Me contó que salió con la mochila puesta en la espalda, y que el perro no le dio tiempo ni a reaccionar. Cuando lo vio lo mordió", relató la madre. El ataque terminó gracias a la ayuda de los vecinos y de los mismos dueños del pitbull, que escucharon los gritos. Aseguraron que no se habían dado cuenta que se había escapado de su casa.

No denunciarán a los dueños del pitbull

La mujer aseguró: "Fue un descuido, no fue nada intencional. El perro se le escapó y se lanzo sobre mi hijo. El dueño se hizo cargo de todo, nos conocemos, nos vemos siempre", y agregó: "creo que hay un protocolo para estos animales, tienen que llevar bozal, correa, todas las vacunas, y un seguro, porque son costosas algunas cosas".

Dijo que el joven de 17 años "adora los animales", y que por eso y por ser conocidos de los dueños del animal, no van a hacer la denuncia, pero que deben tomar todos los recaudos para "que esto no vuelva a pasar".

A pesar de las profundas heridas que sufrió el chico en su antebrazo derecho, no perdió sensibilidad ni movilidad en su mano ni brazo, por lo que para ellos fue solo un susto.

