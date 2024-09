Un micro del Grupo 300 provocó un accidente en Las Heras y los pasajeros aseguraron que iba sin frenos

accidente en Las Heras choque entre dos micros.jpg Los pasajeros sufrieron golpes como consecuencia del accidente ocurrido en Acceso Norte e Independencia, en Las Heras. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Como consecuencia del accidente varios pasajeros sufrieron golpes y muchos de ellos sufrieron sangrado nasal. En pocos minutos llegó al lugar la Policía, la Guardia Urbana de Las Heras y ambulancias del SEC que asistieron a las víctimas.

Una pasajera que viajaba hacia la ciudad contó a Radio Nihuil: "El micro no tenía frenos. Salimos de Lavalle sin frenos. Al chofer le llamaron y le dijeron que tenía que salir sí o sí. El micro salió más tarde esto mismo y el chofer tuvo que salir igual".

►TE PUEDE INTERESAR: Un auto chocó contra dos caballos en ruta 82 y el accidente dejó dos heridos graves

accidente en Las Heras choque entre dos micros 2.jpg El micro salió de Lavalle y se accidentó al llegar a Las Heras. Los pasajeros indicaron que salió sin frenos. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Detalló que al llegar al cruce de Acceso Norte y calle Independencia, el chofer no pudo frenar en el semáforo y provocó el accidente: "No respondieron los frenos en el semáforo. El chofer dijo que no tenía frenos y que todos se agarraran fuerte".

Las ambulancias asistieron a los heridos y algunos fueron trasladados a hospitales para su mejor atención. Varias víctimas señalaron que hace tiempo que la empresa Prestaciones tiene problemas con sus unidades.