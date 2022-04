Un hombre fue hallado asesinado a balazos, con los ojos vendados, atado de pies y manos, y una nota mafiosa

La fiscal a cargo de la causa, Georgina Pairola, confirmó el hallazgo de la nota "amenazante" y añadió que el cuerpo de la víctima presentaba al menos nueve orificios de arma de fuego, mientras que en la escena de crimen se encontró idéntica cantidad de vainas servidas calibre 9 milímetros, que fueron secuestradas para ser sometidas a pericias.

El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de Rosario para su identificación, añadieron los informantes, quienes estimaron que por las características del hecho se trata de un nuevo crimen ejecutado por mafias narcocriminales que operan en los barrios de la periferia de Rosario.

Rosario acribillado a balazos.jpg El hombre asesinado a balazos fue encontrado en la madrugada de este martes en una calle de un popular barrio de Rosario. Con este homicidio, suman 90 los crímenes en la ciudad durante 2022

"Se escuchan tiros todas las noches, es un sálvese quien pueda acá. Está terrible el barrio, no es como antes", relató uno de los vecinos a una radio local.

"Esto es algo de todos los días, el barrio es peligroso, no se puede más. Me vine de otro lado pensando que acá era más tranquilo, pero no", lamentó otro.

Con este homicidio, ascienden a 90 crímenes registrados en lo que va del año en el Departamento Rosario, que según dijo este martes el fiscal general Jorge Baclini atraviesa una situación "crítica", en la que los fiscales no dan a basto para investigar.

En diálogo con Radio 2 de Rosario, el funcionario judicial dijo que "la demanda hoy es terrible", ya que los hechos registrados en este mes abril con respecto al mismo mes del año pasado "casi se han triplicado".

Baclini explicó que la cantidad de crímenes en Rosario, en su mayoría vinculados al accionar de bandas narcocriminales sobrepasó la cantidad de casos asignada a los fiscales que deben investigarlos.

En Rosario, hay un total de ocho fiscales que investigan homicidios dolosos y cada uno cumple en forma rotativa turnos semanales, a los que el sistema les asigna hasta seis hechos.

Sin embargo, en las ultimas semanas ese cupo se completó antes de una semana, lo que evidenció el recrudecimiento del crimen organizado y la falta de fiscales en el Ministerio Público Fiscal (MPF), donde hay 20 puestos vacantes, agregó el funcionario.

En lo que va de abril se registraron en Rosario un total de 29 crímenes, la mayoría, según Baclini, "vinculados a la disputa de territorios entre bandas que trafican con drogas", donde "se hace más difícil el esclarecimiento".

El jefe de fiscales de Santa Fe consideró que los crímenes no esclarecidos "potencian a que sigan ocurriendo hechos similares".

Además del homicidio de esta madrugada en el barrio La Talada, en las últimas horas, también en Rosario, fue hallado asesinado a balazos un adolescente de 17 años que se encontraba denunciado como desaparecido desde el jueves de la semana pasada.

La víctima fue identificada como Milton Daniel Gordillo, de 17 años, quien este lunes fue hallado asesinado en un descampado ubicado a la vera de un camino de tierra en la periferia del barrio Puente Gallego, también de la zona sur de Rosario, consignaron a Télam los voceros.

El cadáver, que estaba cubierto con una sábana, fue localizado por un grupo de policías que patrullaba la zona, quienes a simple vista establecieron que presentaba al menos 10 impactos de bala en la zona del tórax, el abdomen, los glúteos, la espalda y el brazo derecho.

En la escena del hecho, los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestraron más de 20 vainas servidas calibres 9 y 22 milímetros.