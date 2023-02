Un gasista no matriculado está detenido acusado de causar una explosión en la que murió una mujer

La víctima quedó internada en el Hospital Lagomaggiore con quemaduras en el 50% de su cuerpo y graves lesiones en sus vías respiratorias. Seis días después, los médicos constataron su deceso.

Ese mismo 10 de diciembre fue imputado Adrián Hipólito Véliz (55), un hombre que días antes de la explosión había realizado una reparación en el domicilio de la víctima. El fiscal de Delitos No Especializados Juan Ticheli sospecha que es el culpable de la tragedia y lo formalizó por incendio seguido de muerte, delito que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel. Días después, el hombre consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria, comentaron fuentes judiciales.

Según al reconstrucción de la Fiscalía, a fines de noviembre Véliz se dirigió hasta el departamento para realizar una reparación de un calefón a gas. El hombre, que no está matriculado en Ecogas, había sido contratado por el dueño de la propiedad tras el reclamo de la inquilina por una pérdida de gas.

El gasista regresó el 2 de diciembre para colocar un calefón nuevo pero con consumo de electricidad. Siguiendo la acusación, en esa maniobra cometió dos errores fundamentales: no colocó un tapón de obstrucción en el caño de suministro de gas ni tampoco retiró la llave de paso. Esto fue viciando el ambiente del departamento hasta causar la explosión al entrar en contacto con la llama libre dos días después.

El fiscal Ticheli solicitó la prisión preventiva para que un juez defina si debe continuar privado de su libertad o no. La fecha será el próximo 22 de febrero. En esa misma audiencia el abogado defensor Mariano Servente buscará derribar la teoría acusatoria sosteniendo que la propiedad no estaba en condiciones ya que desde hacía un tiempo había varias pérdidas de gas en el lugar, por lo que la explosión fue multicausal y no por el accionar de Adrián Véliz.

