Un camión se quedó sin frenos en el Acceso Sur y provocó un choque en cadena con siete autos

Embed

Uno de los autos más dañados era conducido por el hermano de la Reina Nacional de la Vendimia 2012, Gabriela Koltes, quien llegó de inmediato para asistirlo. El joven -de nombre Diego- no sufrió heridas de gravedad pero sí golpes en distintas partes del cuerpo, según relató muy preocupado e impactado por el violento choque y con una marca visible en el brazo producto del cinturón de seguridad o del airbag.

Embed

"Estábamos todos los autos parados por otro accidente que había más adelante y de repente escuché una bocina y cuando miré para atrás venía el camión. Pero no alcancé a realizar ninguna maniobra porque no me dio tiempo y tampoco había lugar. Me angustié mucho sólo en pensar en mis tres hijos. Por suerte fue un susto a pesar del fuerte impacto. Ya estoy bien con mi familia que está acá", relató el conductor del primer vehículo embestido.

Accidente Acceso Sur.jpg Personal de Tránsito intervino en el accidente de este viernes en el Acceso Sur.

En el lugar de ambos accidentes, intervino personal de Tránsito Municipal, de la Policía Vial y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) para trasladar a la mujer herida hasta el centro asistencial de Ciudad.

►TE PUEDE INTERESAR: El caso del nene de 3 años y su hermanita diagnosticados con sífilis reveló una historia de fragilidad extrema