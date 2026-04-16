Un camión que transportaba más de 30 caballos volcó esta madrugada en la famosa Cuesta de los Terneros, en San Rafael. Algunos de los animales murieron en el accidente mientras que el conductor tuvo que ser hospitalizado.
En San Rafael
Un camión con 34 caballos tuvo un accidente y volcó en la Cuesta de los Terneros
El conductor del camión que tuvo el accidente sufrió lesiones y quedó internado aunque fuera de peligro
Según la información del Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió cerca de las 6 en ese peligroso tramo de la Ruta Nacional 144. Por ese lugar circulaba un camión Volkswagen en dirección al este trasladando 34 caballos.
Lo que se sabe hasta el momento es que el conductor de 38 años perdió el control del camión y volcó en el costado norte de la calzada.
Producto del accidente, 5 animales murieron mientras que el chofer tuvo que trasladado al Hospital Schestakow donde quedó internado con politraumatismos varios.