Un camión con 34 caballos tuvo un accidente y volcó en la Cuesta de los Terneros

Según la información del Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió cerca de las 6 en ese peligroso tramo de la Ruta Nacional 144. Por ese lugar circulaba un camión Volkswagen en dirección al este trasladando 34 caballos.

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Lo que se sabe hasta el momento es que el conductor de 38 años perdió el control del camión y volcó en el costado norte de la calzada.