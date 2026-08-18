En un importante operativo que surgió gracias a una investigación por maltrato animal, más de 100 gallos fueron rescatados del interior de un boliche ubicado en Buenos Aires. Los investigadores sostienen que utilizaban a los animales para pelear, lo que figura un tipo de maltrato animal para el Código Penal.
Rescataron más de 100 gallos de un boliche: lo que hacían con ellos
Se detuvo a 27 personas y se secuestraron $9 millones, 4 trofeos de competencia de riñas de gallos y documentación de interés
Al menos 111 gallos que eran utilizados para eventos clandestinos de riña fueron rescatados del boliche que está ubicado en el partido bonaerense de Brandsen.
En el operativo que se realizó en los últimos días no sólo se rescató a los gallos sino que también se aprehendieron a 27 hombres involucrados en la investigación por las batallas clandestinas.
Los detalles del operativo de rescate de gallos
Fuentes policiales informaron de manera oficial que la fiscal Mariana Albiazu, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen, convocó al Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal, a fin de constatar la existencia de la actividad en el boliche en cuestión.
Los agentes corroboraron que el inmueble se encuentra situado sobre la ruta provincial 215, a la altura del kilómetro 44, en el que cientos de gallos eran sometidos a enfrentamientos que también involucraban apuestas, con premios económicos para los ganadores.
De este modo, el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del magistrado Guillermo Atencio, ordenó allanamientos en el lugar, los oficiales ingresaron y concretaron el rescate de 111 animales, para su posterior traslado a una granja acondicionada para su recuperación y cuidado.
Además, unos 27 hombres resultaron aprehendidos, entre ellos el supuesto organizador de las peleas, y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 14.346 (Maltrato de Animales).
Los federales secuestraron dos teléfonos celulares, $9 millones, 4 trofeos de competencia de riñas de gallos y documentación de interés para la justicia.
En pocas palabras
- Rescate de gallos: 111 aves de riña fueron salvadas de un boliche en Brandsen.
- Detenidos y secuestros: 27 hombres fueron aprehendidos y se incautaron dinero y trofeos.
- Causa judicial: los implicados enfrentan cargos por infracción a la Ley de Maltrato Animal.