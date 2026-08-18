Rescataron más de 100 gallos de un boliche: lo que hacían con ellos

El operativo de rescate de gallos fue un exito.

Los detalles del operativo de rescate de gallos

Fuentes policiales informaron de manera oficial que la fiscal Mariana Albiazu, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen, convocó al Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal, a fin de constatar la existencia de la actividad en el boliche en cuestión.

Los agentes corroboraron que el inmueble se encuentra situado sobre la ruta provincial 215, a la altura del kilómetro 44, en el que cientos de gallos eran sometidos a enfrentamientos que también involucraban apuestas, con premios económicos para los ganadores.

*LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA SECUESTRÓ MÁS DE 100 GALLOS DE RIÑA EN UN LOCAL BAILABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES*



Tras un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto al cuidado de animales, personal del Departamento Federal de Investigaciones… pic.twitter.com/Z7u0FcrZS7 — Gabriel Iezzi (@gabrieliezzi) August 17, 2026

De este modo, el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del magistrado Guillermo Atencio, ordenó allanamientos en el lugar, los oficiales ingresaron y concretaron el rescate de 111 animales, para su posterior traslado a una granja acondicionada para su recuperación y cuidado.

Además, unos 27 hombres resultaron aprehendidos, entre ellos el supuesto organizador de las peleas, y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 14.346 (Maltrato de Animales).

Los federales secuestraron dos teléfonos celulares, $9 millones, 4 trofeos de competencia de riñas de gallos y documentación de interés para la justicia.