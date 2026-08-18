Un niño de 3 años murió al atragantarse con la perla de un collar en la provincia de Santiago del Estero y hay conmoción debido a que se trata del segundo caso de esta índole en ese lugar con pocas horas de diferencia entre sí.
El insólito objeto con el que murió atragantado un niño de 3 años
La muerte del niño de 3 años se suma a otro trágico hecho similar ocurrido en la misma localidad con pocas horas de diferencia
El último hecho ocurrió en la noche del domingo en un domicilio del departamento La Banda, en Santiago del Estero, donde se confirmó la muerte de un chico por broncoaspiración al tragarse un pequeño objeto de plástico.
Según relató la madre, de 35 años, habían terminado de comer y cuando fue a su cuarto a cambiarse, observó que su hijo presentaba problemas para respirar al haberse tragado una perla de su collar. De manera inmediata le dio palmadas al niño en la espalda, pero al no lograr expulsar el objeto, se acercó hasta un cuartel de bomberos de la zona.
Investigación tras el niño que murió atragantado en Santiago del Estero
Ante la gravedad del hecho, se derivó al niño al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda donde minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento, destaca el medio local Nuevo Diario.
El caso quedó en manos del fiscal Nicolás Santillán, que pidió una serie de medidas para comprobar la causal de muerte. Aunque todo hace suponer que se trata de una investigación de rigor que no tendrá mayores sorpresas y terminará archivada.
Otro niño que murió de idéntica manera
Horas antes de la muerte del pequeño de 3 años, se conoció que, también en La Banda, un bebé de 1 año y 3 meses murió tras atragantarse con un pedazo de carne mientras cenaba.
La madre trasladó al bebé hasta el hospital local, pero ante la gravedad del caso, se decidió su derivación hasta el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) en “estado cianótico e hipotónico”.
Pese al rápido accionar, horas después se informó que el niño murió. Se ordenó la autopsia correspondiente para determinar la causa de muerte.
En pocas palabras
- Muerte conmocionante: un niño de 3 años murió en Santiago del Estero tras atragantarse con la perla de un collar.
- Segundo caso: el hecho ocurre horas después de la muerte de otro bebé por broncoaspiración en la misma provincia.
- Investigación en curso: se realizan pericias para determinar las causas exactas de ambas muertes.