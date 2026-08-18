El insólito objeto con el que murió atragantado un niño de 3 años

El niño murió al tragar una perla de un collar. Imagen ilustrativa.

Investigación tras el niño que murió atragantado en Santiago del Estero

Ante la gravedad del hecho, se derivó al niño al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda donde minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento, destaca el medio local Nuevo Diario.

El caso quedó en manos del fiscal Nicolás Santillán, que pidió una serie de medidas para comprobar la causal de muerte. Aunque todo hace suponer que se trata de una investigación de rigor que no tendrá mayores sorpresas y terminará archivada.

La Policía de Santiago del Estero investiga la muerte del niño.

Otro niño que murió de idéntica manera

Horas antes de la muerte del pequeño de 3 años, se conoció que, también en La Banda, un bebé de 1 año y 3 meses murió tras atragantarse con un pedazo de carne mientras cenaba.

La madre trasladó al bebé hasta el hospital local, pero ante la gravedad del caso, se decidió su derivación hasta el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) en “estado cianótico e hipotónico”.

Pese al rápido accionar, horas después se informó que el niño murió. Se ordenó la autopsia correspondiente para determinar la causa de muerte.