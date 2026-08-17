Cuesta creer muchas veces lo que el destino les depara a las personas. Un claro ejemplo es la tragedia que le sucedió a un joven de 29 años de Río Tercero, Córdoba, que murió en un accidente en la ruta cuando regresaba desde Santa Fe del velorio de su hermana.
Quién es el joven que volvía del velorio de su hermana y la tragedia sacudió una vez más a una familia
Un joven de 29 años murió en un accidente cuando regresaba del velorio de su hermana en Santa Fe. La tragedia golpeó dos veces seguidas a una familia
La tragedia el jueves por la tarde a la altura de Josefina, cerca del límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba. Por causas que están siendo investigadas, un Citroën Basalt embistió violentamente a un camión que transportaba garrafas de gas.
Como consecuencia del fuerte choque, una familia de Córdoba quedó destrozada y sumergida en el dolor, mucho más de lo que ya lo estaba.
Tragedia en Santa Fe: quien es joven que murió cuando regresaba del velorio de su hermana
Francisco Gómez de 29 años, que regresaba desde la ciudad de Santa Fe junto a su padre, Luis y su hermano Diego, murió por el impacto. Según publicó Diario Río Tercero, habían viajado por un velorio de una hija de Luis y volvían hacia la provincia de Córdoba cuando ocurrió el accidente fatal.
Diego iba al volante dela auto cuando embistieron al camión que era conducido por un hombre de la localidad de Frontera. Francisco estaba de acompañante y fue quien recibió la peor parte del choque.
Diego que iba al volante resultó ileso, pero su padre no. Y fue derivado hacia el Hospital de San Francisco donde quedó internado bajo observación. No hay mucha información de su estado de salud, pero confirmaron que está fuera de peligro.
Una tragedia imposible de creer
La familia Gómez había viajado a Santa Fe para despedir a una de sus integrantes y, en el regreso, se vio envuelta en este accidente fatal. La noticia conmocionó a la comunidad de Río Tercero, donde tanto Francisco como su padre eran muy conocidos.
Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del choque, mientras la ciudad acompaña a los familiares en medio del dolor.
En pocas palabras
- Joven fallecido: Un hombre de 29 años murió tras un accidente vehicular.
- Origen del viaje: Regresaba a Córdoba desde Santa Fe.
- Contexto familiar: El viaje era posterior al velorio de su hermana.