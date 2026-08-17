Quién es el joven que volvía del velorio de su hermana y la tragedia sacudió una vez más a una familia

Tragedia en Santa Fe: quien es joven que murió cuando regresaba del velorio de su hermana

Francisco Gómez de 29 años, que regresaba desde la ciudad de Santa Fe junto a su padre, Luis y su hermano Diego, murió por el impacto. Según publicó Diario Río Tercero, habían viajado por un velorio de una hija de Luis y volvían hacia la provincia de Córdoba cuando ocurrió el accidente fatal.

Diego iba al volante dela auto cuando embistieron al camión que era conducido por un hombre de la localidad de Frontera. Francisco estaba de acompañante y fue quien recibió la peor parte del choque.

Diego que iba al volante resultó ileso, pero su padre no. Y fue derivado hacia el Hospital de San Francisco donde quedó internado bajo observación. No hay mucha información de su estado de salud, pero confirmaron que está fuera de peligro.

Una tragedia imposible de creer

La familia Gómez había viajado a Santa Fe para despedir a una de sus integrantes y, en el regreso, se vio envuelta en este accidente fatal. La noticia conmocionó a la comunidad de Río Tercero, donde tanto Francisco como su padre eran muy conocidos.

Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del choque, mientras la ciudad acompaña a los familiares en medio del dolor.