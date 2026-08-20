Algo que es difícil que ocurra: un integrante de la Iglesia Católica que fue declarado culpable de abuso sexual en un proceso penal. Eso le ocurrió a un cura de Córdoba que vejó a una mujer y fue condenado en los últimos días.
Quién es el cura que fue condenado por abuso sexual y qué pena recibió
El cura recibió una pena de 3 años y 4 meses de prisión, por el delito de abuso sexual ultrajante en perjuicio de una mujer
Se trata del cura Patricio Cruz Viale, quien fue condenado en la jornada del martes pasado por parte de la Justicia cordobesa.
El cura recibió una pena de 3 años y 4 meses de prisión, por el delito de abuso sexual ultrajante en perjuicio de una mujer, luego de una misa en la iglesia de Schöenstatt en esa ciudad.
La denuncia contra el cura abusador de Córdoba
La víctima, quien actualmente tiene 48 años, presentó la denuncia en noviembre de 2024, por lo que el cura fue detenido unos meses en el penal de Bower, ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba, pero luego le otorgaron el beneficio de la detención domiciliaria por cuestiones de salud.
De hecho, en la condena se determinó que cumplirá lo que le queda de su sentencia en las mismas condiciones. De todas formas, el cura deberá realizar un tratamiento psicoterapéutico en problemática sexual.
El sacerdote fue encontrado responsable de abuso sexual ultrajante calificado por ser representante de un ministerio de culto, mientras que su abogado defensor analizará los fundamentos antes de resolver si apela la sentencia de la Cámara Cuarta del Crimen.
Patricio Cruz Viale fue detenido en aquel momento por orden de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique.
Sin embargo, el tribunal recalificó la acusación a abuso sexual simple agravado, por lo que la pena resultó inferior a los 8 años que había solicitado la querella. De todas formas, la última palabra no está dicha ya que el cura podría ver agravada o aliviada su condena en una instancia judicial superior.
En pocas palabras
- Condena a cura: un cura de Córdoba fue condenado por abuso sexual ultrajante a 3 años y 4 meses de prisión.
- Agravante y pena: fue hallado responsable por ser representante de un ministerio de culto; cumplirá arresto domiciliario.
- Proceso judicial: la víctima denunció el hecho en noviembre de 2024, y el cura deberá realizar tratamiento psicoterapéutico.