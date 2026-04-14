Un profundo dolor sacude a la comunidad de la provincia de Jujuy tras un trágico accidente ocurrido en la turística zona de Termas de Reyes. Una mujer, que se encontraba realizando una expedición de trekking por los bellos pero escarpados paisajes de la región, perdió la vida trágicamente tras desbarrancarse en un sector agreste y de muy difícil acceso.
Quién era la mujer que sufrió un accidente y murió haciendo trekking
Una fuerte conmoción causó la muerte de esta mujer de 37 años, que sufrió un accidente mientras realizaba trekking en la montaña
El fatídico suceso movilizó a la zona y causó una conmoción inmediata cuando la noticia comenzó a circular. La tragedia impactó fuertemente en Jujuy, no solo por lo abrupto y doloroso del accidente en medio de una actividad al aire libre, sino por el profundo aprecio y respeto que gran parte de la sociedad le tenía a la víctima por su invaluable labor diaria.
Accidente en la montaña: quién era la mujer que murió haciendo trekking
Fue recién con el paso de las horas que se confirmó la peor noticia sobre el accidente de la mujer: la víctima de este lamentable accidente era Claudia Haydée Vega, de 37 años de edad.
Se trataba de una muy querida docente que se desempeñaba en el nivel inicial y primario en la Escuela N° 6 Dr. Joaquín Carrillo, institución ubicada en la localidad de El Carmen.
Claudia era ampliamente valorada en el ámbito educativo por su inmensa vocación, su compromiso inquebrantable y su cercanía con los alumnos. Su figura trascendía los límites de la escuela, siendo reconocida como una persona cálida y apasionada por la enseñanza.
Mensajes de aprecio tras el accidente y muerte
Las muestras de dolor y acompañamiento no tardaron en multiplicarse en Jujuy. Desde la agrupación Maestros que Enseñan Resisten expresaron públicamente sus condolencias, al igual que cientos de colegas, familias y estudiantes que compartieron con ella el día a día.
Hoy, la comunidad de El Carmen despide a una educadora que, como destacan quienes más la conocieron, enseñaba con el corazón y dejó una huella imborrable en cada aula que transitó.