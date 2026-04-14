Quién era la mujer que sufrió un accidente y murió haciendo trekking

Se trataba de una muy querida docente que se desempeñaba en el nivel inicial y primario en la Escuela N° 6 Dr. Joaquín Carrillo, institución ubicada en la localidad de El Carmen.

Claudia era ampliamente valorada en el ámbito educativo por su inmensa vocación, su compromiso inquebrantable y su cercanía con los alumnos. Su figura trascendía los límites de la escuela, siendo reconocida como una persona cálida y apasionada por la enseñanza.

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Mensajes de aprecio tras el accidente y muerte

Las muestras de dolor y acompañamiento no tardaron en multiplicarse en Jujuy. Desde la agrupación Maestros que Enseñan Resisten expresaron públicamente sus condolencias, al igual que cientos de colegas, familias y estudiantes que compartieron con ella el día a día.

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Hoy, la comunidad de El Carmen despide a una educadora que, como destacan quienes más la conocieron, enseñaba con el corazón y dejó una huella imborrable en cada aula que transitó.