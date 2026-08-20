Qué se sabe de la tragedia de la nena de 4 años que murió al ser aplastada por un portón

La noticia generó conmoción entre familiares y vecinos del barrio, que no podía creer la magnitud de la tragedia.

Tragedia en Córdoba: cómo fue el accidente donde falleció una nena de 4 años

Según el relato de los padres la nena se encontraba jugando en su casa cuando el portón se salió de lugar y cayó sobre la pequeña. Inmediatamente fue trasladada a la clínica el lunes, alrededor de las 19:30.

En el centro de salud, según el reporte, arribó con politraumatismos y un traumatismo de cráneo muy severo.

Luego de practicarle las maniobras de reanimación, los médicos le realizaron estudios tomográficos, los que determinaron la fractura de cráneo y el de la base del cráneo, además de una hemorragia cerebral.

Inmediatamente, la nena fue sometida a una cirugía. aunque los esfuerzos del equipo médico fueron en vano. Finalmente se informó que falleció el martes a las 20:47.

La investigación de la tragedia en Córdoba

Tanto la Justicia como la Policía de Córdoba avanzan en la investigación del accidente. La causa se encuentra en etapa de investigación y se aguardan peritajes y otras medidas que permitan reconstruir con precisión la secuencia de eventos que derivó en la muerte de la menor en barrio Suárez.