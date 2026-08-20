Una verdadera tragedia sacudió a una familia en Córdoba, tras el fallecimiento de una nena de apenas 4 años de edad. La menor se encontraba internada desde el lunes y falleció el martes producto de las heridas que le provocó la caída de un portón encima.
Qué se sabe de la tragedia de la nena de 4 años que murió al ser aplastada por un portón
Una espantosa tragedia sacudió a una familia de Córdoba, tras el fallecimiento de una nena de 4 años, al ser aplastada por el portón de la casa
El accidente sucedió en una vivienda del Barrio Suárez, cuando el portón de la propiedad se cayó y aplastó a la nena, provocándole serias heridas.
La menor fue trasladada inmediatamente a la clínica Vélez Sarsfield y fue sometida a una cirugía de manera urgente. Pero su cuadro empeoró y 24 horas después de la tragedia murió en el nosocomio.
La noticia generó conmoción entre familiares y vecinos del barrio, que no podía creer la magnitud de la tragedia.
Tragedia en Córdoba: cómo fue el accidente donde falleció una nena de 4 años
Según el relato de los padres la nena se encontraba jugando en su casa cuando el portón se salió de lugar y cayó sobre la pequeña. Inmediatamente fue trasladada a la clínica el lunes, alrededor de las 19:30.
En el centro de salud, según el reporte, arribó con politraumatismos y un traumatismo de cráneo muy severo.
Luego de practicarle las maniobras de reanimación, los médicos le realizaron estudios tomográficos, los que determinaron la fractura de cráneo y el de la base del cráneo, además de una hemorragia cerebral.
Inmediatamente, la nena fue sometida a una cirugía. aunque los esfuerzos del equipo médico fueron en vano. Finalmente se informó que falleció el martes a las 20:47.
La investigación de la tragedia en Córdoba
Tanto la Justicia como la Policía de Córdoba avanzan en la investigación del accidente. La causa se encuentra en etapa de investigación y se aguardan peritajes y otras medidas que permitan reconstruir con precisión la secuencia de eventos que derivó en la muerte de la menor en barrio Suárez.
En pocas palabras
- Tragedia en Córdoba: Falleció una nena de 4 años tras ser aplastada por el portón de su casa.
- El accidente: Ocurrió en el Barrio Suárez, la menor sufrió graves heridas y murió tras una cirugía.
- Investigación en curso: La Justicia y la Policía de Córdoba buscan esclarecer las causas del trágico hecho.