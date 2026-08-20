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Accidente fatal

Qué se sabe de la tragedia de la nena de 4 años que murió al ser aplastada por un portón

Una espantosa tragedia sacudió a una familia de Córdoba, tras el fallecimiento de una nena de 4 años, al ser aplastada por el portón de la casa

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La tragedia en una casa del barrio Suárez, de Córdoba, destrozó a una familia tras la caída del portón de la casa y muerte de una nena de 4 años.

La tragedia en una casa del barrio Suárez, de Córdoba, destrozó a una familia tras la caída del portón de la casa y muerte de una nena de 4 años.

Una verdadera tragedia sacudió a una familia en Córdoba, tras el fallecimiento de una nena de apenas 4 años de edad. La menor se encontraba internada desde el lunes y falleció el martes producto de las heridas que le provocó la caída de un portón encima.

El accidente sucedió en una vivienda del Barrio Suárez, cuando el portón de la propiedad se cayó y aplastó a la nena, provocándole serias heridas.

La menor fue trasladada inmediatamente a la clínica Vélez Sarsfield y fue sometida a una cirugía de manera urgente. Pero su cuadro empeoró y 24 horas después de la tragedia murió en el nosocomio.

La noticia generó conmoción entre familiares y vecinos del barrio, que no podía creer la magnitud de la tragedia.

Tragedia en Córdoba: cómo fue el accidente donde falleció una nena de 4 años

Según el relato de los padres la nena se encontraba jugando en su casa cuando el portón se salió de lugar y cayó sobre la pequeña. Inmediatamente fue trasladada a la clínica el lunes, alrededor de las 19:30.

En el centro de salud, según el reporte, arribó con politraumatismos y un traumatismo de cráneo muy severo.

Luego de practicarle las maniobras de reanimación, los médicos le realizaron estudios tomográficos, los que determinaron la fractura de cráneo y el de la base del cráneo, además de una hemorragia cerebral.

Inmediatamente, la nena fue sometida a una cirugía. aunque los esfuerzos del equipo médico fueron en vano. Finalmente se informó que falleció el martes a las 20:47.

La investigación de la tragedia en Córdoba

Tanto la Justicia como la Policía de Córdoba avanzan en la investigación del accidente. La causa se encuentra en etapa de investigación y se aguardan peritajes y otras medidas que permitan reconstruir con precisión la secuencia de eventos que derivó en la muerte de la menor en barrio Suárez.

En pocas palabras

  • Tragedia en Córdoba: Falleció una nena de 4 años tras ser aplastada por el portón de su casa.
  • El accidente: Ocurrió en el Barrio Suárez, la menor sufrió graves heridas y murió tras una cirugía.
  • Investigación en curso: La Justicia y la Policía de Córdoba buscan esclarecer las causas del trágico hecho.
Resumen generado por Thinkindot AI

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