Identificaron a la mujer que arribó muerta a la terminal de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, el pasado sábado. La señora mayor de edad iba a acompañada por su esposo, quien intentó que el chofer frenara el micro en una ciudad antes de su destino, pero la empresa decidió seguir.
Quién era la mujer que se murió arriba de un micro y llegó a la terminal junto a un devastado esposo
Una mujer se descompensó en pleno viaje en micro y arribó a la terminal sin vida. Su esposo la acompañaba
Un lamentable episodio se vivió arriba de un micro de larga distancia, de la empresa de Buenos Aires Expreso del Oeste. El colectivo se dirigía hacia a Santiago del Estero y lo hizo con una mujer muerta a bordo.
La mujer de la tragedia se había descompensado en pleno viaje y terminó perdiendo la vida antes de pisar la Terminal de Ómnibus de la ciudad de La Banda.
Tragedia arriba del micro: quién es la mujer que falleció
La víctima de la tragedia fue identificada como Margarita Mendoza, de 77 años, domiciliada en Lanús, provincia de Buenos Aires. La mujer viajaba junto a su esposo, de 70 años, desde San Justo con destino a Santiago del Estero.
Según informó el Diario Panorama, durante el trayecto la pasajera sufrió una descompensación en la madrugada, por lo que el chofer fue advertido de la situación.
La mujer, que padecía presión alta y diabetes, continuó en el interior del micro hasta el arribo a la terminal de La Banda. Allí se solicitó la presencia de personal de emergencias médicas.
Un paramédico examinó a la mujer y constató su muerte. De manera preliminar, estimó que el deceso se habría producido varias horas antes, aproximadamente desde las 7 de la mañana.
Desgracia arriba del micro
José Díaz, un familiar de la mujer, explicó que otra pasajera la había asistido con agua y caramelos alrededor de las 2 de la madrugada del domingo, con la intención de que se recuperara. Pero con el correr de las horas su cuadro parece que se agravó y terminó muriendo, cerca de las 6 de la mañana.
En pocas palabras
- Tragedia en micro: Una mujer de 77 años falleció a bordo de un colectivo de larga distancia hacia Santiago del Estero.
- Viaje interrumpido: La pasajera se descompensó y murió antes de llegar a la terminal de La Banda, a pesar de los intentos de asistencia.
- Identificación y contexto: La víctima, Margarita Mendoza, viajaba con su esposo desde Buenos Aires y padecía de presión alta y diabetes.