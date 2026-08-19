Quién era la mujer que se murió arriba de un micro y llegó a la terminal junto a un devastado esposo

Tragedia arriba del micro: quién es la mujer que falleció

La víctima de la tragedia fue identificada como Margarita Mendoza, de 77 años, domiciliada en Lanús, provincia de Buenos Aires. La mujer viajaba junto a su esposo, de 70 años, desde San Justo con destino a Santiago del Estero.

Según informó el Diario Panorama, durante el trayecto la pasajera sufrió una descompensación en la madrugada, por lo que el chofer fue advertido de la situación.

La mujer, que padecía presión alta y diabetes, continuó en el interior del micro hasta el arribo a la terminal de La Banda. Allí se solicitó la presencia de personal de emergencias médicas.

Un paramédico examinó a la mujer y constató su muerte. De manera preliminar, estimó que el deceso se habría producido varias horas antes, aproximadamente desde las 7 de la mañana.

Desgracia arriba del micro

José Díaz, un familiar de la mujer, explicó que otra pasajera la había asistido con agua y caramelos alrededor de las 2 de la madrugada del domingo, con la intención de que se recuperara. Pero con el correr de las horas su cuadro parece que se agravó y terminó muriendo, cerca de las 6 de la mañana.