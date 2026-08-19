Un micro llegó a la terminal con una pasajera muerta: la desesperación del esposo que la acompañaba

José Díaz, un familiar de la mujer, explicó que otra pasajera la había asistido con agua y caramelos alrededor de las 2 de la madrugada del domingo, con la intención de que se recuperara. Pero con el correr de las horas su cuadro parece que se agravó y terminó muriendo, cerca de las 6 de la mañana.

Qué hizo el esposo de la mujer muerta en el micro

Los informes señalan que el esposo de la víctima fatal intentó que el chofer del micro ingresara a la ciudad de Real Sayana, luego de explicarle que su esposa no respondía y no presentaba signos vitales.

Pero el resultado no fue positivo, ya que el chofer siguió las órdenes de la empresa, que le pidió que continuará hasta la ciudad de La Banda.

Entre la ciudad de Real Sayana y La Banda hay 190 kilómetros de distancia, un trayecto que se completa entre 2 horas y media y tres horas en micro.

“En Colonia Dora hay un hospital. Se podría haber parado ahí y ver qué se podía hacer. Me parece que eso no está bien”, cuestionó el familiar de la mujer fallecida. Esa ciudad se encuentra a unos 27 kilómetros antes de llegar a Real Sayana.

Se montó un importante operativo por parte de la Policía de Santiago del Estero en la Terminal de Ómnibus de La Banda, para recibir a la pasajera sin vida y a un esposo muy consternado por la situación.