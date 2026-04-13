Un hallazgo de tintes escabrosos conmociona a la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos. Este domingo 12 de abril, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado oculto dentro de una pared en una obra en construcción, en un caso que la Justicia ya investiga como un presunto homicidio y que tendría como víctima a un albañil desaparecido que trabajaba en el lugar.
Qué se sabe del albañil desaparecido: qué dice la investigación sobre el cuerpo hallado dentro de una pared
En una obra en construcción, dentro de una pared, hallaron un cuerpo, que sería el de un albañil desaparecido hace 15 días
El escalofriante descubrimiento tuvo lugar en horas de la mañana en un edificio en desarrollo ubicado en una zona muy transitada de la ciudad: la intersección de la avenida Costanera Quirós y la calle Moreno.
Albañil desaparecido sería el hallado en la pared
La trama comenzó a destaparse cuando un grupo de trabajadores y responsables del lugar detectó manchas de sangre en el sector del subsuelo de la edificación. La alerta fue inmediata y motivó la intervención de la Policía Departamental de Colón.
Al inspeccionar la escena, los efectivos notaron una anomalía estructural: en el hueco de una escalera había una pared recientemente levantada que no figuraba en los planos originales de la obra. Ante la sospecha, las autoridades ordenaron la demolición parcial del muro. Fue entonces cuando los Bomberos Voluntarios y el personal de Criminalística se toparon con el horror: un cadáver oculto entre los ladrillos y cubierto con cal, un material utilizado presuntamente para acelerar la descomposición y disimular los olores.
La identidad de la víctima y la pista del crimen
Si bien se aguardan los resultados de la autopsia para la confirmación oficial de la identidad, todos los indicios apuntan a que la víctima sería un albañil de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido. El hombre, que se desempeñaba en esa misma obra, se encontraba desaparecido desde hacía aproximadamente 15 días, aunque no existía una denuncia formal por averiguación de paradero.
El intento deliberado de ocultamiento, la pared levantada fuera de plano y el uso de cal refuerzan fuertemente la teoría de un asesinato con intención de encubrimiento.
La investigación en curso por el hallazgo y el albañil desaparecido
El predio permanece clausurado y bajo estricta custodia policial, mientras los peritos de la División Policía Científica continúan con el levantamiento de rastros. El operativo de las últimas horas estuvo supervisado por el subjefe departamental, comisario inspector Martín Furlong.
La causa penal quedó en manos de los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud. Además, según trascendió extraoficialmente en la localidad de Entre Ríos, los investigadores tendrían en la mira a un posible sospechoso del homicidio del albañil, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien estaría vinculado al entorno laboral de la víctima.
Mientras la ciudad no sale de su estupor, la Justicia espera que los resultados de la necropsia brinden datos clave sobre la causa y la fecha de la muerte, piezas fundamentales para esclarecer este oscuro episodio.