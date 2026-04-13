Qué se sabe del albañil desaparecido: qué dice la investigación sobre el cuerpo hallado dentro de una pared

Al inspeccionar la escena, los efectivos notaron una anomalía estructural: en el hueco de una escalera había una pared recientemente levantada que no figuraba en los planos originales de la obra. Ante la sospecha, las autoridades ordenaron la demolición parcial del muro. Fue entonces cuando los Bomberos Voluntarios y el personal de Criminalística se toparon con el horror: un cadáver oculto entre los ladrillos y cubierto con cal, un material utilizado presuntamente para acelerar la descomposición y disimular los olores.

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La identidad de la víctima y la pista del crimen

Si bien se aguardan los resultados de la autopsia para la confirmación oficial de la identidad, todos los indicios apuntan a que la víctima sería un albañil de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido. El hombre, que se desempeñaba en esa misma obra, se encontraba desaparecido desde hacía aproximadamente 15 días, aunque no existía una denuncia formal por averiguación de paradero.

El intento deliberado de ocultamiento, la pared levantada fuera de plano y el uso de cal refuerzan fuertemente la teoría de un asesinato con intención de encubrimiento.

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La investigación en curso por el hallazgo y el albañil desaparecido

El predio permanece clausurado y bajo estricta custodia policial, mientras los peritos de la División Policía Científica continúan con el levantamiento de rastros. El operativo de las últimas horas estuvo supervisado por el subjefe departamental, comisario inspector Martín Furlong.

La causa penal quedó en manos de los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud. Además, según trascendió extraoficialmente en la localidad de Entre Ríos, los investigadores tendrían en la mira a un posible sospechoso del homicidio del albañil, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien estaría vinculado al entorno laboral de la víctima.

Mientras la ciudad no sale de su estupor, la Justicia espera que los resultados de la necropsia brinden datos clave sobre la causa y la fecha de la muerte, piezas fundamentales para esclarecer este oscuro episodio.