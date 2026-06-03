"Que caigan todos los que tienen que caer": el pedido con nombre y apellido que exigió la abuela de Agostina Vega

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La cartita de Agostina Vega

La abuela de Agostina Vega reveló este miércoles un escalofriante dato sobre la investigación alrededor del femicidio de la joven en Córdoba.

"Aportamos la última voluntad de mi nieta en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior. La encontré esta mañana", señaló la mujer a declaraciones de medios.

Según la mujer, en la carta, Agostina contaba lo que se encontraba viviendo. "Prefiero en este momento no decirlo", señaló la mujer, que agregó que en ella contaba su vida desde que nació.

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El estado de salud de la madre de Agostina Vega

La mujer también se refirió a la salud de Melisa Heredia, la madre de Agostina, que permanece internada desde el sábado pasado: "Ella todavía no toma conciencia de ello, porque está muy mal psicológicamente. Todo depende de los médicos. Ella está sedada, hoy le estaban sacando la medicación porque tiene que despedir a su hija", señaló.

Este miércoles la familia de Agostina recibió los restos de la víctima para iniciar el velatorio. La Justicia ordenó que no podrán disponer de una cremación porque la investigación continúa abierta. En diálogo con los medios, Elizabeth confirmó que se retiró del velatorio para asistir a la marcha en un fuerte pedido de Justicia.

"Queremos que hagan justicia por Agostina. Que caigan todos los que tienen que caer. Ese tipo no lo puede haber hecho solo", expresó y apuntó contra la dueña del Ford Ka en el que fue trasladado el cuerpo de Agostina. "Falta más gente. Esa mujer tiene que estar detenida porque ella es cómplice".

Asimismo, también apuntó contra la Policía de la Comisaría 13, que no tomaron la denuncia el sábado de la desaparición de su nieta. "Las personas que estaban en el ese lugar no le dieron importancia. A mi hija no le dieron importancia cuando fue denunciar la pérdida de su hija. Desde el sábado hasta el lunes nadie nos escuchaba", contó.

De hecho, recién el martes las autoridades judiciales entraron en contacto con la familia y el Alerta Sofía no se activó hasta el miércoles, lo que ha sido muy criticado.