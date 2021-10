"Por favor, tengo frío": dramático pedido de auxilio de un niño a su madre torturadora

"Ma, una sola vez, tengo frío. Mami, por favor, tengo frío. Por favor, te pido perdón, no voy a hacer más nada. No seas así, dale", le ruega el niño que no tiene más de ocho años. Las imágenes fueron tomadas desde el techo de un inmueble vecino y se viralizaron rápidamente, lo que permitió que la Justicia actuara de inmediato.