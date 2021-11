"Perdoname por no hacer nada", el desgarrador mensaje de papá del niño asesinado

“Perdoname por no hacer nada”, escribió Christian.

“A sólo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tanto escalofríos me dio para que tu cuerpito en paz descanse, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo, mirando al pasillo para ver si te veía, dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones, pensando si todo esto es verdad, torturándome con tu imagen en ese cajoncito, y pidiéndole respuestas a Dios”, escribió el padre en su cuenta de Facebook.

Christian también buscó algunas respuestas sobre los motivos de la violenta muerte de Lucio y recordó los indicios que observó durante mucho tiempo del sufrimiento de su hijo y a los que no prestó la atención suficiente. Por ese motivo es que siente culpa por la trágica muerte.

“Hijo mío, me dejas con el alma rota buscando ‘el porqué’ de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia”, agregó el hombre.

La Pampa Christian y su hijo Lucio, en una foto tomada en 2018.jpg

“Ahora comprendo cuando hacíamos video llamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio. Tenías miedo y yo no me di cuenta”, expresó Christian en su relato.

El joven padre le pidió perdón a Lucio porque siente que también es responsable -acaso por omisión- por no evitar el crimen, reconociendo a la vez que libraba una compleja pelea legal para obtener la tenencia de su hijo.

Sin embargo, todo lo hecho no alcanzó porque muchas veces, casi siempre, los tiempos de la Justicia son otros.

“Perdóname hijo, no llegué a tiempo. Ay hijito cómo me duele el alma. Mi rusito, mi gringo, te amo tanto. Ya no puedo seguir más mi vida. ¿Dónde encuentro las fuerzas que me mandas hijo? Te amo. Perdóname por no poder hacer nada”, completó Christian en su publicación.

El pequeño, que se llamaba Lucio Dupuy, fue llevado la noche del viernes por vecinos al Hospital Evita, donde se constató que había fallecido y que tenía signos de haber recibido malos tratos.

Te puede interesar Un niño de 5 años fue asesinado a golpes por su madre y su pareja

Inmediatamente, la policía detuvo a la madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y su pareja, Abigail Pérez, de 27, y ambas fueron imputadas la primera de ellas, de "homicidio calificado por el vínculo" y la segunda de "homicidio simple", en una audiencia en la que se determinó que sigan con prisión preventiva mientras dura el proceso.

Te puede interesar Un joven fue asesinado a balazos e hirieron a otro en un tiroteo

Al cuerpo del niño se le realizó una autopsia y se constató que había sufrido "politraumatismos" y que presentaba evidencia de lesiones anteriores.

"Tenía mordeduras, quemaduras de cigarrillos, golpes con objetos contundentes, de todo. Nunca vi algo parecido", dijo una fuente judicial que tuvo acceso a la operación de autopsia.