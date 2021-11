Un niño de 5 años fue asesinado a golpes por su madre y su pareja

Enseguida, tomó intervención la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, y la Comisaría 1ªde Santa Rosa.

Al cuerpo del niño se le realizó una autopsia y se constató que había sufrido "politraumatismos" y que presentaba evidencia de lesiones anteriores.

La Pampa Lucio el niño asesinado por su madre y su pareja.jpg

"Tenía mordeduras, quemaduras de cigarrillos, golpes con objetos contundentes, de todo. Nunca vi algo parecido", dijo una fuente judicial que tuvo acceso a la operación de autopsia.

Las madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y su pareja, Abigail Pérez, de 27, fueron imputadas la primera de ellas, de "homicidio calificado por el vínculo" y la segunda de "homicidio simple" en una audiencia en la que se determinó que sigan con prisión preventiva mientras dura el proceso.

La Pampa Madre y su pareja asesinaron a golpes a un niño la casa.jpg

En representación del Ministerio Público Fiscal actúa Verónica Ferrero, quien está a cargo de la Fiscalía de Delitos que impliquen Violencia Familiar y de Género.

En tanto, los defensores oficiales son María Silvina Blanco Gómez y Pablo Andrés de Biasi, informó el sitio del diario La Arena.

Christian Dupuy, el padre del niño asesinado, quien reside en la ciudad de General Pico, cargó contra la Justicia por haber favorecido a la madre "siempre" en la disputa que mantenía con él por el menor.

"Murió por los golpes de su madre" | El testimonio de la tía del nene asesinado en La Pampa

"La justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre por mas abogados y mediaciones que realice. Hoy pagó mi hijo, pero no sólo escuchen a la madre, papá también sufre en silencio", sostuvo al comentar la nota del mencionado medio.

"Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo te digo descansa en paz hijo mío, no voy a descansar hasta que se haga justicia. Te amo Lucio Abel Dupuy", concluyó el hombre.

El desconsuelo de su abuelo

“La gente se tiene que enterar todo lo que pasó mi nieto. La propia madre y su pareja lo mataron. No sé cómo explicarlo, es algo que no tiene sentido, no tiene lógica. Es un dolor inmenso”, indicó Ramón Dupuy, el abuelo del niño asesinado a través de un video publicado por En Boca de Todos HD, medio de General Pico.

La Pampa El abuelo del niño también había pedido la tenencia del niño.jpg

Ramón reclamó a la Justicia que le indique “cómo murió, qué pasó y qué le hicieron” a su nieto, quien este sábado por la madrugada fue llevado por su madre a una sede policial, convulsionando. Allí le hicieron RCP y lo trasladaron a un hospital, donde se certificó su muerte".

“Hace tres o cuatro años que viene ella que no lo puede sostener al nene. Estaba casada con mi hijo menor, Christian. Se separan y se va a vivir a Santa Rosa con su pareja, otra mujer, otra señora. Una porquería. No lo podían tener y decidieron dárselo a mi hijo mayor, ni a mí me lo quisieron dar. Yo lo pedí diez mil millones de veces”, cuestionó el hombre.