Dos procedimientos exitosos se llevaron a cabo en el departamento de Las Heras como resultado directo de las maniobras operativas y los patrullajes preventivos que realiza la Policía de Mendoza. Gracias al trabajo coordinado en el territorio, los efectivos lograron sacar de circulación a un hombre con un pedido de captura activo y recuperar un vehículo que tenía denuncia por robo.
Patrullajes preventivos permitieron detener a un prófugo y recuperar una moto robada en Las Heras
Los operativos policiales realizados durante los patrullajes detuvieron a un hombre con pedido de captura y secuestrar una moto conducida por dos menores
Cayó un prófugo buscado por violencia de género
El primero de los operativos tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Lisandro Moyano y Mathus Hoyos. En ese punto, la sincronización entre los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y los móviles que recorrían la cuadrícula permitió identificar a un sujeto sospechoso.
Al ingresar sus datos en el sistema policial, los uniformados constataron que se trataba de un hombre de 35 años que registraba un pedido de captura vigente, formalmente requerido por la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Tras labrar las actuaciones de rigor, el detenido fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción y quedó a disposición de los magistrados intervinientes.
Dos adolescentes en una moto robada
Por otra parte, personal de la Policía Motorizada que realizaba tareas de vigilancia detectó una situación irregular en otro sector del departamento. Los efectivos divisaron una motocicleta que llamaba la atención porque circulaba sin la chapa patente colocada y presentaba evidentes faltantes en su estructura plástica.
Al hacer detener la marcha del rodado para verificar las numeraciones de motor y chasis, el sistema arrojó que el vehículo poseía un pedido de secuestro activo por el delito de hurto agravado.
A bordo de la moto circulaban dos adolescentes. Ante esta situación, los uniformados procedieron al secuestro inmediato del rodado y, siguiendo las directivas de la Oficina Fiscal interviniente, los menores quedaron vinculados a la causa judicial y se dispuso la citación urgente de sus progenitores.