Patrullajes preventivos permitieron detener a un prófugo y recuperar una moto robada en Las Heras

Cayó un prófugo buscado por violencia de género

El primero de los operativos tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Lisandro Moyano y Mathus Hoyos. En ese punto, la sincronización entre los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y los móviles que recorrían la cuadrícula permitió identificar a un sujeto sospechoso.

Al ingresar sus datos en el sistema policial, los uniformados constataron que se trataba de un hombre de 35 años que registraba un pedido de captura vigente, formalmente requerido por la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Tras labrar las actuaciones de rigor, el detenido fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción y quedó a disposición de los magistrados intervinientes.