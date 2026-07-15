Pactaron un encuentro por Telegram y le robó: "No hagas ruido porque vuelvo y te mato"

El edificio en el que residía la víctima y donde se encontró con su ladrón.

Soarez coordinó un encuentro por la plataforma de mensajería con la víctima, identificada por sus iniciales como F.L.V. Una vez que logró ingresar al domicilio, el agresor atacó al propietario: le aplicó una maniobra de asfixia, lo redujo y lo ató de pies y manos para neutralizarlo.

Durante el robo, el delincuente se apoderó de varios objetos de valor, entre ellos:

Una notebook.

Un teléfono iPhone y otro celular marca Samsung.

Auriculares de última generación y cargadores.

Prendas de vestir y lentes de sol.

Antes de escapar con el botín, Soarez obligó a la víctima a llamar a una amiga para exigirle una transferencia bancaria de dinero. El asaltante abandonó el lugar bajo una fuerte amenaza de muerte: "No hagas ruido porque vuelvo y te mato".

La versión que dio el acusado

Durante el proceso judicial, Soarez reconoció que coordinó el encuentro a través de Telegram, pero intentó defenderse argumentando que esperaba encontrarse con una mujer. Según su versión, se produjo un forcejeo luego de supuestas propuestas sexuales de la víctima, tras lo cual tomó algunas pertenencias y se retiró.

Sin embargo, los jueces descartaron cualquier tipo de atenuante o eximente de responsabilidad. El tribunal encuadró el caso bajo el delito de robo con arma de fuego sin aptitud funcional acreditada y con empleo de llave verdadera sustraída.