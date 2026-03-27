Operativo Libros Blancos: ocultaba drogas en cuentos infantiles y fue detenida

droga narcotrafico La mujer detenida tras el hallazgo de las drogas.

Narcolibrerías

Se determinó que dentro de los cuentos había cerca de tres kilos de droga que estaban preparados para ser enviados fuera del país. A su vez, se supo que la mujer, al tomar conocimiento de la investigación, se dio a la fuga.

A partir de tareas investigativas realizadas durante 2025 por la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, se logró establecer que la imputada se encontraba en la provincia de Salta, donde se montó un operativo de vigilancia encubierta.

El procedimiento contra el narcotráfico se concretó el pasado 17 de marzo, en el cual efectivos policiales lograron identificarla en la vía pública y procedieron a su detención en la intersección de las calles Paraguay y Jacarandá. “Tras su captura, la mujer fue alojada en una dependencia policial de Salta y posteriormente trasladada vía aérea a la Ciudad de Buenos Aires”, destacó el comunicado que emitieron las autoridades que lideraron el operativo con el secuestro de las drogas.